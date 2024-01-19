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Tam bir aile arabası! Fiyatına 150 bin TL'lik indirim geldi

Tam bir aile arabası! Fiyatına 150 bin TL'lik indirim geldi Renault Captur ile Fiat Egea modelleri son zamanlarda uygun fiyatları ile tüm dikkatleri üzerine topluyorlar. İki marka arasında özellik karşılaştırması yapıldı ve Renault Captur ile Fiat Egea Cross Lounge'un farklı versiyonlarının fiyat listesi de sunuldu. Yeni seçenekler ve güncel fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için haberimize göz atın...