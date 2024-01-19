Tam bir aile arabası! Fiyatına 150 bin TL'lik indirim geldi

Renault Captur ile Fiat Egea modelleri son zamanlarda uygun fiyatları ile tüm dikkatleri üzerine topluyorlar. İki marka arasında özellik karşılaştırması yapıldı ve Renault Captur ile Fiat Egea Cross Lounge'un farklı versiyonlarının fiyat listesi de sunuldu. Yeni seçenekler ve güncel fiyatlar hakkında daha fazla bilgi için haberimize göz atın...

Tam bir aile arabası! Fiyatına 150 bin TL'lik indirim geldi
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Renault Captur versiyonu ve Fiat Egea versiyonu oldukça ekonomik fiyatlara sahip iki ayrı modeldir. Bu kapsamfa iki markanın özellikleri karşılaştırıp maliyet performansı değerlendirildi.

RENAULT CAPTUR SUV

Renault Captur ile Fiat Egea

1. Renault Captur Touch Plus 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg Satış Fiyatı: 1.347.000 TL

2. Renault Captur Icon 1.3 Mild Hybrid EDC 140 bg Satış Fiyatı: 1.403.900 TL

3. Renault Captur R.S. Line 1.3 Mild Hybrid EDC 155 bg Satış Fiyatı: 1.538.900 TL

FIAT EGEA CROSS LOUNGE

Renault Captur ile Fiat Egea

1. Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP Fiyat: 977.900 TL Kampanyalı Satış Fiyatı: 967.900 TL

2. Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP DCT Fiyat: 1.266.900 TL Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.256.900 TL

3. Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT Fiyat: 1.388.900 TL Kampanyalı Satış Fiyatı: 1.378.900 TL

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