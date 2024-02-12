Tapusu olup bunu yapmayan dizlerini dövecek! Bu hak bir daha verilmeyecek

Eğer tapu sahipleri bu süreyi geçirirse bir daha hak verilmeyecek! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

MİLYONLARCA TAPU SAHİBİNE UYARILAR

Son dönemlerde tapu sistemleriyle ilgili yeni gelişmeler tapu sahipleriyle paylaşılıyor. Müstakil tapu gayrimenkulün yalnızca bir kişiye ait olduğunu, müşterek tapu ise birden fazla kişinin hak sahibi olduğunu belirtiyor. Tapu türleri miras yoluyla elde edilebilir ya da satın alma işlemiyle sahip olunabilir. Müşterek tapularda kişiler tapuda kaydı olan pay oranıyla hak sahibi olmaktadır. Tapu devir işlemleri devlet güvencesinde gerçekleştirilir. Müstakil tapu devir ve tescil işlemi basit olsa da müşterek tapular da kişileri zorlayıcı süreçler yaşanabiliyor. Hisseli tapularda her payın güvenli şekilde satılabilmesi hukuki kuralların devreye girmesine sebep olabilir. Hisseli tapularda şufa hakkı önem taşır. Bu hak kapsamında hissedar kendi hissesini satmak isterse diğer hissedarlara satış teklifinde bulunmak zorundadır.





Diğer hissedarlar bu teklifleri kabul etmediği zaman kişi hissesini başka bir kişiye satabilir. Ama hissedarlara teklif etmeden üçüncü kişilere satış yapılırsa mahkeme yoluyla satış iptal edilebilir. Şufa hakkı her hisseli tapu için geçerli olmayabiliyor. Hissedarlar arasında tapunun kullanımı ile ilgili anlaşma varsa şufa hakkı uygulanmayabiliyor. Bu durumda genel olarak paylaşımın fiilen yapıldığı hisseli tapular için bu kural uygulanıyor. Hissedar eğer hisse payını ortaklara bilgi vermeden başka kişilere satarsa şufa hakkı için yasal süreler belirlenir. Genel olarak bu süre iki sene olarak belirlenir. Bu süre içinde hak sahipleri haklarını kullanmazsa şufa hakkı ortadan kalkıyor. Hisseli tapu alımlarında alıcılar aldıkları tapuyu diğer ortaklara noter aracılığıyla bildirmek zorunda kalıyor. Bu bildirim sonrasında 90 gün içinde itiraz yapılmaz ya da şufa hakkı kullanılmazsa devredilen hissenin satışı iptal edilmiyor. Yani 90 gün süre geçirildikten sonra satışa herhangi bir ortak itiraz edebiliyor. Mülkiyet hukuku kapsamında belirlenen düzenlemelerle gayrimenkul alım satım işlemlerinin adil ve güvenilir şekilde tamamlanması sağlanıyor.