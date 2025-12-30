Tarım Bakanı Yumaklı: 2025'te 83 Milyon Balık Denize ve Göllere Bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılında deniz, göl ve göletlere 83 milyon balık bırakıldığını duyurdu. Yumaklı, Türkiye'nin üç tarafının denizlerle çevrili olmasının sağladığı yüksek avlanma potansiyeline dikkat çekti.

Yetiştiricilik ve ihracat performansı

Yumaklı, ülkede son yıllarda artış gösteren yetiştiricilik ve profesyonel avcılığın etkisiyle 2 milyar dolarlık ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Su ürünleri avcılığında kapasitenin doğru bilinmesinin ve buna göre üretim planlaması yapılmasının önemine vurgu yaptı.

Üretim planlaması ve balıklandırma çalışmaları

İç sularda üretim miktarının ve avcılıkla ilgili balık stoklarının yönetiminin üretim planlamasına dahil edildiğini anlatan Yumaklı, yeni yetiştiricilik alanları oluşturma çalışmalarına değindi. Bakanın ifadeleri şöyle:

"Yeni yetiştiriciik bölgeleri, alanları oluşturmaya çalışıyoruz. Yıllık 7 bin 500 tonluk yetiştiricilik bölgesi oluşturacağız. Balık populasyonunu da artırmak gerekiyor. Enstitülerde yetiştirilen balıkları, denize, göl ve göletlere bırakıyoruz. Ciddi bir balıklandırma çalışması yürütüyoruz. 2025 yılında 83 milyon balık bıraktık sulara. Marmara Denizi’nde balıkçılara müsilaj desteği verdik."

Yumaklı ayrıca yürütülen balıklandırma çalışmalarını ve sürdürülebilir üretim planlamasını önemsediklerini vurguladı.

Yalova'da yeni merkez: Bölgesel hizmet ve kapasite artışı

Bakan, Yalova'da Uluslararası Su Ürünleri Kontrol Denetim Merkezi'nin önümüzdeki yıl hizmete gireceğini belirtti. Yumaklı, merkezin bölgedeki önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu merkez Akdeniz ülkelerinin en büyüğü olacak. Balıkçılığın da hakkını vereceğiz."

Yumaklı'nın açıklamaları, Türkiye'nin su ürünleri yönetimi ve yetiştiricilik kapasitesini artırmaya yönelik adımlarını ve bölgesel yatırımları öne çıkardı.

