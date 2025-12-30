DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,02%
ALTIN
6.015,39 -0,68%
BITCOIN
3.773.107,61 -0,89%

Doğu Karadeniz'de Fırtına: İstavrit Hamsinin Yerini Aldı

Doğu Karadeniz'de fırtına nedeniyle hamsi azaldı, tezgâhlarda istavrit ağırlık kazandı; balıkçılar fiyat artışı ve stok sıkıntısı uyarısı yapıyor.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 11:08
Doğu Karadeniz'de Fırtına: İstavrit Hamsinin Yerini Aldı

İstavrit, Hamsinin Tahtını Sallıyor: Doğu Karadeniz'de Fırtına Tezgahları Vurdu

Doğu Karadeniz'de etkili olan fırtına, balıkçılığı ve balık hallerini derinden etkiledi. Fırtına nedeniyle tekneler denize açılamayınca tezgâhlarda çeşit azaldı ve hamsinin yerini istavrit aldı.

Balıkçıların değerlendirmesi

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin bu dönemde normalde daha bol olması gerektiğini ancak artık denizde çıkmadığını belirterek şunları söyledi:

"Hamsi normal şartlarda soğuk havaları sever. Kar suyu vurduktan sonra daha da lezzetlenir. Ancak son dönemlerde hamsi giderek azalmaya başladı. Artık hamsi bitiyor diyebiliriz. Hamsinin azalmasıyla birlikte istavrit daha fazla çıkmaya başladı. Şu anda tezgâhlarda hamsinin yerini istavrit alacak gibi görünüyor. İstavrit, hamsinin tahtını salladı diyebiliriz" dedi.

Çoğalmış ayrıca yetiştirme balıkların her dönem tezgâhlarda bulunduğunu, ancak hamsinin yokluğunun fiyatları etkilediğini vurguladı ve fiyatları şöyle aktardı:

"Hamsinin olmaması diğer balıkları da etkiliyor. Şu anda hamsi 100 TL, istavrit 100 TL, somon 300 TL, levrek 500-600 TL arasında satılıyor. Mezgit ise son günlerde çıkmadığı için 700-800 TL’den alıcı buluyor" diye konuştu.

Fırtına ve avcılık

Bir diğer balıkçı esnafı Emin Avcı ise yaklaşık 10 gündür hamsinin gelmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Şu an tezgâhlarda genellikle şoklanmış hamsiler satılıyor. Hamsinin yerini istavrit aldı. Hava muhalefeti nedeniyle denize çıkılamıyor. Bugün sadece istavrit geldi, onun dışında yetiştirme balıklar var. Hamsi Gürcistan taraflarına gitti. Geri gelebilir ama eski bolluk olmaz" şeklinde konuştu.

Avcı, fırtınanın balık avcılığını ciddi şekilde etkilediğini şu sözlerle özetledi:

"Kar da yağsa, yağmur da yağsa avlanmada büyük sorun olmaz. Ancak fırtına olduğunda denize çıkılamıyor. Avlanma olmayınca da balık tezgâhlara gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Hamsi azalıyor; tezgâhlarda istavrit ağırlık kazanıyor.

SON GÜNLERDE HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE BOL AVLANMASI BEKLENEN HAMSİ, KARADENİZ’DE ETKİLİ OLAN...

SON GÜNLERDE HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE BOL AVLANMASI BEKLENEN HAMSİ, KARADENİZ’DE ETKİLİ OLAN FIRTINA NEDENİYLE BALIK TEZGÂHLARINDA ETKİSİNİ KAYBETTİ. HAMSİNİN AZALMASIYLA BİRLİKTE TEZGÂHLARDA EN FAZLA TERCİH EDİLEN BALIK İSE İSTAVRİT OLDU.

SON GÜNLERDE HAVALARIN SOĞUMASIYLA BİRLİKTE BOL AVLANMASI BEKLENEN HAMSİ, KARADENİZ’DE ETKİLİ OLAN...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CarrefourSA 60’ıncı Gurme Mağazasını İstanbul Anadolu Yakası’nda Açtı
2
Özer Matlı: Bursa’nın ekonomik gücünü katılımcı yönetimle harekete geçireceğiz
3
GSO'da Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Ele Alındı
4
Büyükeğen: Konya sanayisi üretimden kopmadı — OSB üretim %3.9 arttı
5
Aras Kargo'dan 'Aras Burası': Evde Kargo Bekleme Dönemi Sona mı Erdi?
6
Doğu Karadeniz'de Fırtına: İstavrit Hamsinin Yerini Aldı
7
Vodafone'dan '5G’ye Son 100 Gün' Kampanyası: 4 Milyon Müşteri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları