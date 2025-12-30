Doğu Karadeniz'de Fırtına: İstavrit Hamsinin Yerini Aldı

İstavrit, Hamsinin Tahtını Sallıyor: Doğu Karadeniz'de Fırtına Tezgahları Vurdu

Doğu Karadeniz'de etkili olan fırtına, balıkçılığı ve balık hallerini derinden etkiledi. Fırtına nedeniyle tekneler denize açılamayınca tezgâhlarda çeşit azaldı ve hamsinin yerini istavrit aldı.

Balıkçıların değerlendirmesi

Balıkçı esnaflarından Ahmet Çoğalmış, hamsinin bu dönemde normalde daha bol olması gerektiğini ancak artık denizde çıkmadığını belirterek şunları söyledi:

"Hamsi normal şartlarda soğuk havaları sever. Kar suyu vurduktan sonra daha da lezzetlenir. Ancak son dönemlerde hamsi giderek azalmaya başladı. Artık hamsi bitiyor diyebiliriz. Hamsinin azalmasıyla birlikte istavrit daha fazla çıkmaya başladı. Şu anda tezgâhlarda hamsinin yerini istavrit alacak gibi görünüyor. İstavrit, hamsinin tahtını salladı diyebiliriz" dedi.

Çoğalmış ayrıca yetiştirme balıkların her dönem tezgâhlarda bulunduğunu, ancak hamsinin yokluğunun fiyatları etkilediğini vurguladı ve fiyatları şöyle aktardı:

"Hamsinin olmaması diğer balıkları da etkiliyor. Şu anda hamsi 100 TL, istavrit 100 TL, somon 300 TL, levrek 500-600 TL arasında satılıyor. Mezgit ise son günlerde çıkmadığı için 700-800 TL’den alıcı buluyor" diye konuştu.

Fırtına ve avcılık

Bir diğer balıkçı esnafı Emin Avcı ise yaklaşık 10 gündür hamsinin gelmediğini belirterek şöyle konuştu:

"Şu an tezgâhlarda genellikle şoklanmış hamsiler satılıyor. Hamsinin yerini istavrit aldı. Hava muhalefeti nedeniyle denize çıkılamıyor. Bugün sadece istavrit geldi, onun dışında yetiştirme balıklar var. Hamsi Gürcistan taraflarına gitti. Geri gelebilir ama eski bolluk olmaz" şeklinde konuştu.

Avcı, fırtınanın balık avcılığını ciddi şekilde etkilediğini şu sözlerle özetledi:

"Kar da yağsa, yağmur da yağsa avlanmada büyük sorun olmaz. Ancak fırtına olduğunda denize çıkılamıyor. Avlanma olmayınca da balık tezgâhlara gelmiyor" ifadelerini kullandı.

Hamsi azalıyor; tezgâhlarda istavrit ağırlık kazanıyor.

