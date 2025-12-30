DOLAR
42,94 -0,04%
EURO
50,57 -0,02%
ALTIN
6.015,39 -0,68%
BITCOIN
3.773.107,61 -0,89%

GSO'da Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Ele Alındı

GSO ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda sanayide dijital dönüşüm ve yapay zekanın rekabet, verimlilik ve sürdürülebilirlikteki rolü değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 10:55
GSO'da Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Ele Alındı

GSO ev sahipliğinde "Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" ele alındı

Sanayinin dijital dönüşümü ve yapay zeka uygulamalarının rekabet gücü, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önemin ele alındığı bilgilendirme ve istişare toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının odağı ve katılımcılar

Kamu, üniversite ve iş dünyasını bir araya getiren toplantıda, sanayide dijitalleşme sürecine ilişkin güncel gelişmeler ve gelecek vizyonu değerlendirildi. Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Özgüler ve akademisyenler katıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplantıda yaptığı konuşmasında, dijital dönüşüm ve yapay zekanın sadece sanayi için değil, şehirlerin kalkınması açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Sanayide dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları, üretimde verimliliği artırırken aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da temelini oluşturmaktadır. Gaziantep olarak bu dönüşümü kamu, üniversite ve sanayi iş birliğiyle güçlü bir şekilde yürütmeyi önemsiyoruz" dedi.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise yapmış olduğu değerlendirmede, küresel rekabet ortamında sanayinin ayakta kalabilmesi için dijital dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, "Yapay zeka ve dijital teknolojiler, sanayicimizin rekabet gücünü artıracak en önemli araçlardır. Bu süreçte bilgi paylaşımı ve ortak akıl büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de konuşmasında üniversitelerin bu süreçteki rolüne dikkat çekerek, "Dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında üniversiteler olarak bilgi üretmek ve bunu sanayiyle buluşturmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek bu alanda somut ve katma değerli çıktılar üretmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de toplantının önemine vurgu yaparak, "Sanayimizin dijital dönüşüm sürecini sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek istiyoruz. Yapay zeka uygulamaları, verimlilikten enerji kullanımına kadar birçok alanda sanayicimize önemli kazanımlar sunuyor. Oda olarak üyelerimizi bu dönüşüme hazırlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Sunumlar ve kapanış

Yapılan konuşmaların ardından GİBTÜ Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Danışmanı Prof. Dr. Veysi İşler ve GİBTÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İpek Atik sanayinin dijital dönüşümü, yapay zeka ve GİBTÜ’nün yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı sunum gerçekleştiler.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

SANAYİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ VE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARININ REKABET GÜCÜ, VERİMLİLİK VE...

SANAYİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ VE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARININ REKABET GÜCÜ, VERİMLİLİK VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK AÇISINDAN TAŞIDIĞI ÖNEMİN ELE ALINDIĞI BİLGİLENDİRME VE İSTİŞARE TOPLANTISI, GAZİANTEP SANAYİ ODASI (GSO) EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

SANAYİNİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ VE YAPAY ZEKÂ UYGULAMALARININ REKABET GÜCÜ, VERİMLİLİK VE...

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
CarrefourSA 60’ıncı Gurme Mağazasını İstanbul Anadolu Yakası’nda Açtı
2
Özer Matlı: Bursa’nın ekonomik gücünü katılımcı yönetimle harekete geçireceğiz
3
GSO'da Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Ele Alındı
4
Büyükeğen: Konya sanayisi üretimden kopmadı — OSB üretim %3.9 arttı
5
Aras Kargo'dan 'Aras Burası': Evde Kargo Bekleme Dönemi Sona mı Erdi?
6
Doğu Karadeniz'de Fırtına: İstavrit Hamsinin Yerini Aldı
7
Vodafone'dan '5G’ye Son 100 Gün' Kampanyası: 4 Milyon Müşteri

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları