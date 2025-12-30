GSO'da Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka Ele Alındı

GSO ev sahipliğinde "Sanayide Dijital Dönüşüm ve Yapay Zeka" ele alındı

Sanayinin dijital dönüşümü ve yapay zeka uygulamalarının rekabet gücü, verimlilik ve sürdürülebilirlik açısından taşıdığı önemin ele alındığı bilgilendirme ve istişare toplantısı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Toplantının odağı ve katılımcılar

Kamu, üniversite ve iş dünyasını bir araya getiren toplantıda, sanayide dijitalleşme sürecine ilişkin güncel gelişmeler ve gelecek vizyonu değerlendirildi. Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GSO Yönetim Kurulu Üyeleri, GİBTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Metin Bedir, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Danışmanı Murat Özgüler ve akademisyenler katıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, toplantıda yaptığı konuşmasında, dijital dönüşüm ve yapay zekanın sadece sanayi için değil, şehirlerin kalkınması açısından da stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Sanayide dijitalleşme ve yapay zeka uygulamaları, üretimde verimliliği artırırken aynı zamanda sürdürülebilir kalkınmanın da temelini oluşturmaktadır. Gaziantep olarak bu dönüşümü kamu, üniversite ve sanayi iş birliğiyle güçlü bir şekilde yürütmeyi önemsiyoruz" dedi.

GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu ise yapmış olduğu değerlendirmede, küresel rekabet ortamında sanayinin ayakta kalabilmesi için dijital dönüşümün bir tercih değil zorunluluk olduğuna dikkat çekerek, "Yapay zeka ve dijital teknolojiler, sanayicimizin rekabet gücünü artıracak en önemli araçlardır. Bu süreçte bilgi paylaşımı ve ortak akıl büyük önem taşıyor" ifadelerini kullandı.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir de konuşmasında üniversitelerin bu süreçteki rolüne dikkat çekerek, "Dijital dönüşüm ve yapay zeka alanında üniversiteler olarak bilgi üretmek ve bunu sanayiyle buluşturmak en önemli sorumluluklarımızdan biridir. Üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirerek bu alanda somut ve katma değerli çıktılar üretmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi de toplantının önemine vurgu yaparak, "Sanayimizin dijital dönüşüm sürecini sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetmek istiyoruz. Yapay zeka uygulamaları, verimlilikten enerji kullanımına kadar birçok alanda sanayicimize önemli kazanımlar sunuyor. Oda olarak üyelerimizi bu dönüşüme hazırlayacak çalışmaları kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.

Sunumlar ve kapanış

Yapılan konuşmaların ardından GİBTÜ Yapay Zeka ve Dijital Dönüşüm Danışmanı Prof. Dr. Veysi İşler ve GİBTÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. İpek Atik sanayinin dijital dönüşümü, yapay zeka ve GİBTÜ’nün yürüttüğü çalışmalar hakkında detaylı sunum gerçekleştiler.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve değerlendirmelerin ardından sona erdi.

