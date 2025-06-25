Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi İstanbul'da Sergilendi

14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi Açıldı

İstanbul'da, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından DenizBank'ın destekleriyle düzenlenen 14. Uluslararası Tarım, Orman ve İnsan Fotoğraf Sergisi, sanatseverlerle buluştu.

Hükümetin sanata verdiği önemi vurgulayan Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen, "Burada önemli olan sadece üretmek ve tarım kısmında kalmamaktır, bilim ve sanatla da Bakanlık olarak kendimizi anlatmaya çalışıyoruz" dedi.

Açılış Konuşmasında Üretimin Önemi

Gümen, tarımın tarih boyunca önemini koruduğuna dikkat çekerek, gıda arzının kritik bir konu olduğunu belirtti. Ayrıca, "Tarım ile ormanın bir ekosistem olduğunu ve bu unsurların birbirini tetiklediğini biliyoruz" şeklinde konuştu.

Sergide yer alan 118 eserin, tarım ve ormanda çalışanların ölümsüzleştirildiği fotoğraflardan oluştuğunu ifade eden Gümen, bu sayede çalışmalarının bilimsel ve sanatsal değerinin artırıldığını belirtti.

DenizBank’tan Destek

DenizBank KOBİ, Tarım ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman, bu tür yarışmaların tarıma ve toprağa verilen emeği görünür kıldığını söyledi. "Türkiye'nin 74 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Avrupa'da lider konumda olduğunu" aktaran Eskiduman, 2024 yılında 115 milyar liralık tarımsal kredi sağlarak üreticilerin yanında olmayı hedeflediklerini belirtti.

Rakamlarla konuşan Eskiduman, tarımda özel bankalar arasında %50’den fazla pazar payına sahip olduklarını vurgulayarak, "Tarımın ve sanatın buluştuğu bu platformu desteklemek, sektöre olan bağlılığımızın bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

Fotoğraf Yarışması ve Gelecek Planları

Bu yıl, 35 farklı ülkeden toplam 8.776 fotoğraf yarışmaya katıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan 15. yarışmanın başvuruları 31 Ağustos 2025 tarihine kadar alınacak. 2025 yılı tema kategorisinin konusu ise "Bereketin Yüzyılı" olarak belirlendi.

Yarışmanın sonuçları ise 29 Eylül – 29 Ekim arasında açıklanacak. Bu etkinlik; tarım, orman, toprak ve suyun önemine dair toplumsal duyarlılığı artırmayı hedefliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığının 14'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) kapsamında düzenlenen sergi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen (solda), DenizBank KOBİ, Tarım ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman (sağda) da katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının 14'üncüsünü gerçekleştirdiği Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması (UTOİFY) kapsamında düzenlenen sergi, İstanbul'da sanatseverlerle buluştu. Serginin açılışına Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Gümen (solda), DenizBank KOBİ, Tarım ve Kamu Finansmanı Grubu Genel Müdür Yardımcısı Engin Eskiduman (sağda) da katıldı.