DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.101,1 -0,54%

Tarım Sayım Seferberliğine Çiftçilerin Yoğun İlgisi: 450 Bin Kayıt

Temmuzda başlayan tarım sayımında 450 binden fazla çiftçinin bilgisi kaydedildi; 973 sayım bürosu ve 5 binden fazla personel ile saha çalışması sürüyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 11:03
Tarım Sayım Seferberliğine Çiftçilerin Yoğun İlgisi: 450 Bin Kayıt

Tarım Sayım Seferberliğine Çiftçilerin Yoğun İlgisi: 450 Bin Kayıt

Hülya Ömür Uylaş - Temmuz ayında başlatılan genel tarım sayımı, Türkiye genelinde üreticilerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Sayımların Kapsamı ve Amaçları

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) edindiği bilgiye göre, tarım politikalarının oluşturulmasında belirleyici verilerin derlenmesi amacıyla yürütülen sayım, bitkisel ve hayvansal üretim yapan tüm tarımsal işletmeleri kapsıyor. Sayımda hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket ve kooperatif gibi tüm işletme türleri yer alıyor.

Çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK işbirliğiyle yürütülüyor ve tarımsal verilerin güvenli, güncel biçimde elde edilmesi hedefleniyor.

Saha Organizasyonu ve Katılım

Sayım çerçevesinde, büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçeleri ve tüm diğer ilçelerde toplam 973 sayım bürosu kuruldu. İl ve ilçe merkezlerinde ise mülki amirlerin başkanlığında oluşturulan il ve ilçe sayım komiteleri sürecin koordinasyonunu sağlıyor.

Saha çalışmalarında 5 binden fazla personel görev alıyor. 11-15 Ağustos haftasında günde ortalama 40 binin üzerinde başvuru alınarak anketler dolduruldu. Sayımın başladığı günden bu yana ise 450 binin üzerinde çiftçi ile görüşülüp bilgiler kayıt altına alındı.

Veri Güvenliği ve Kullanım İlkeleri

Sayımda beyan edilen veriler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), nüfus ve araç tescil kayıtları ile kadastro gibi idari verilerle anlık karşılaştırma yapabilecek bir veri ve yazılım altyapısıyla işleniyor. Toplanan veriler istatistiki amaçlar dışına çıkarılmıyor ve üçüncü kişilerle, idari, adli ya da askeri makamlarla paylaşılmıyor. Ayrıca çiftçilere bu sayım nedeniyle vergi veya benzeri yükümlülükler getirilmediği vurgulanıyor.

Takvim ve Beklenen Sonuçlar

Alan çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Sayımdan elde edilecek temel sonuçların ise 2026'nın ikinci yarısında açıklanması öngörülüyor.

İLGİLİ HABERLER

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vergide Tam Otomasyon: Maliye Robotik ve Yapay Zeka Dönemini Başlattı
2
Bursa Harmancık'taki Orman Yangınına Yoğun Müdahele
3
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TercihFest 2025'te Gençlerle Buluştu
4
YTÜ Yıldız Teknopark ve BV Portföy, 1 Milyar Liralık Fon ile Girişimcileri Destekleyecek
5
Türkiye Bankasürans Zirvesi: Bankacılık ve Sigorta Sektörleri Geleceği Tartıştı
6
Avrupa Borsalarında Pozitif Seyir Devam Ediyor

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar