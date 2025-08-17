Tarım Sayım Seferberliğine Çiftçilerin Yoğun İlgisi: 450 Bin Kayıt

Hülya Ömür Uylaş - Temmuz ayında başlatılan genel tarım sayımı, Türkiye genelinde üreticilerin yoğun katılımıyla devam ediyor.

Sayımların Kapsamı ve Amaçları

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) edindiği bilgiye göre, tarım politikalarının oluşturulmasında belirleyici verilerin derlenmesi amacıyla yürütülen sayım, bitkisel ve hayvansal üretim yapan tüm tarımsal işletmeleri kapsıyor. Sayımda hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket ve kooperatif gibi tüm işletme türleri yer alıyor.

Çalışma, Tarım ve Orman Bakanlığı ile TÜİK işbirliğiyle yürütülüyor ve tarımsal verilerin güvenli, güncel biçimde elde edilmesi hedefleniyor.

Saha Organizasyonu ve Katılım

Sayım çerçevesinde, büyükşehir statüsünde olmayan 51 ilin merkez ilçeleri ve tüm diğer ilçelerde toplam 973 sayım bürosu kuruldu. İl ve ilçe merkezlerinde ise mülki amirlerin başkanlığında oluşturulan il ve ilçe sayım komiteleri sürecin koordinasyonunu sağlıyor.

Saha çalışmalarında 5 binden fazla personel görev alıyor. 11-15 Ağustos haftasında günde ortalama 40 binin üzerinde başvuru alınarak anketler dolduruldu. Sayımın başladığı günden bu yana ise 450 binin üzerinde çiftçi ile görüşülüp bilgiler kayıt altına alındı.

Veri Güvenliği ve Kullanım İlkeleri

Sayımda beyan edilen veriler, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), nüfus ve araç tescil kayıtları ile kadastro gibi idari verilerle anlık karşılaştırma yapabilecek bir veri ve yazılım altyapısıyla işleniyor. Toplanan veriler istatistiki amaçlar dışına çıkarılmıyor ve üçüncü kişilerle, idari, adli ya da askeri makamlarla paylaşılmıyor. Ayrıca çiftçilere bu sayım nedeniyle vergi veya benzeri yükümlülükler getirilmediği vurgulanıyor.

Takvim ve Beklenen Sonuçlar

Alan çalışmasının yıl sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Sayımdan elde edilecek temel sonuçların ise 2026'nın ikinci yarısında açıklanması öngörülüyor.