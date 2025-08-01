Tarım Sayımı Bürolarında Yoğun Başvuru Dönemi Başladı

Tarım Sayımı İçin Bürolarda Hareketlilik Artıyor

Türkiye genelinde devam eden tarım sayımı seferberliği kapsamında kurulan bürolarda yoğunluk yaşanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) işbirliğiyle başlatılan tarım sayımı, tarımsal ve gıda politikalarının etkin bir şekilde kurgulanabilmesi için gerekli verilerin toplanmasını amaçlıyor.

Envanter Kayıtları Tutuluyor

Kısa süre önce başlayan tarım sayımında, bitkisel veya hayvansal üretim yapan hane halkları, şirketler ve kooperatifler gibi tarımsal işletmeler yer alıyor. Bu süreçte, il ve ilçe merkezlerinde kurulan sayım bürolarında, tarımsal işletmelerin envanter kayıtları tutuluyor. İşletmelerin arazileri, hayvancılık, tarımsal alet ve makine bilgileri gibi verilerin toplanması hedefleniyor.

Personel ve Zamanlama

Tarım sayım seferberliği için 5 binden fazla personel görevlendirildi. Veri derleme süreci 31 Aralık’ta sona erecek, temel sonuçların ise 2026'nın ikinci yarısında açıklanması planlanıyor.

Vatandaşlara Duyurular Yapılıyor

Pursaklar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Karabiber, müdürlük bünyesinde tarım sayımı bürosu kurulduğunu belirtti. TÜİK tarafından vatandaşlara sayım için mesajlar gönderildiğini ifade eden Karabiber, mesajlar aracılığıyla tarımsal işletme sahiplerine randevu tarihleri iletildiğini aktardı. Karabiber, “Vatandaşlarımız belirtilen tarih ve saatte, tarım ilçe müdürlüklerimize geliyor. Burada görevli arkadaşlarımız tarımsal envanterleri kayıt altına alıyor.” dedi.

Çiftçilerin Bilgi Vermesi Yeterli

TÜİK Kısa Dönemli İş İstatistikleri Takım Sorumlusu Yalçın Yıldırım, sayım komitelerine bağlı 973 sayım ofisi oluşturulduğunu açıkladı. Çiftçilerin en yakın sayım ofislerine bilgi vermelerinin yeterli olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Çiftçilerimize idari kayıtlardan çektiğimiz telefon numaralarına ALO 124 resmi operatörümüz üzerinden bilgilendirme SMS’leri gönderildi.” ifadelerini kullandı.

Pursaklar'da çiftçilik yapan İsmail Hakkı Ata ise, sayım sürecini öğrenmek için sayım bürosuna gittiğini belirtti. Ata, “Büroda traktörlerim ve ekipmanlarım hakkında bilgi istendi. Ektiklerim arazinin parsel numaraları Çiftçi Kayıt Sistemi'nden otomatik alındı.” şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye genelinde devam eden tarım sayımı seferberliği kapsamında kurulan bürolarda yoğunluk yaşanıyor. Kısa süre önce başlayan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif gibi tarımsal işletmeler yer alıyor.

Türkiye genelinde devam eden tarım sayımı seferberliği kapsamında kurulan bürolarda yoğunluk yaşanıyor. Kısa süre önce başlayan sayım kapsamında, bitkisel veya hayvansal üretim faaliyetinde bulunan hane halkı, hane halkı ortaklığı, şirket, kooperatif gibi tarımsal işletmeler yer alıyor.