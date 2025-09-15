Tarım ÜFE Ağustos: Aylık yüzde 3,45 Azalış, Yıllık yüzde 41,55 Artış

Tarım ÜFE Ağustosta Aylık yüzde 3,45 Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Endeks, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,45 düşüş gösterirken; geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,83, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 41,55 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 36,68 yükseldi.

Sektörlere Göre Değişim

Bir önceki aya göre sektör bazında; tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 3,72, orman ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,5 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 2,67 artış kaydedildi.

Ana Gruplar ve Alt Gruplar

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,94, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 12,25 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 1,68 artış görüldü.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 147,08 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 131,48 artışla tropikal ve subtropikal meyveler olarak kaydedildi.