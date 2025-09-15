Tarım ÜFE Ağustos: Aylık yüzde 3,45 Azalış, Yıllık yüzde 41,55 Artış

TÜİK verilerine göre Tarım ÜFE ağustosta aylık yüzde 3,45 geriledi; yıllık yüzde 41,55, aralık ayına göre yüzde 21,83 arttı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 10:18
Tarım ÜFE Ağustos: Aylık yüzde 3,45 Azalış, Yıllık yüzde 41,55 Artış

Tarım ÜFE Ağustosta Aylık yüzde 3,45 Geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi (Tarım ÜFE) verilerini açıkladı.

Endeks, ağustosta bir önceki aya göre yüzde 3,45 düşüş gösterirken; geçen yılın aralık ayına göre yüzde 21,83, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 41,55 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 36,68 yükseldi.

Sektörlere Göre Değişim

Bir önceki aya göre sektör bazında; tarım ve avcılık ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 3,72, orman ürünleri ile ilgili hizmetlerde yüzde 1,5 azalış, balık ve diğer balıkçılık ürünleri ile su ürünleri ve balıkçılık için destekleyici hizmetlerde ise yüzde 2,67 artış kaydedildi.

Ana Gruplar ve Alt Gruplar

Ana gruplarda bir önceki aya göre tek yıllık (uzun ömürlü olmayan) bitkisel ürünlerde yüzde 0,94, çok yıllık (uzun ömürlü) bitkisel ürünlerde yüzde 12,25 azalış, canlı hayvanlar ve hayvansal ürünlerde ise yüzde 1,68 artış görüldü.

Yıllık değişimin en yüksek olduğu alt grup, yüzde 147,08 artışla yumuşak çekirdekli ve sert çekirdekli meyveler oldu. Aylık değişimin en yüksek olduğu alt grup ise yüzde 131,48 artışla tropikal ve subtropikal meyveler olarak kaydedildi.

İLGİLİ HABERLER

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BIST 100 Güne Düşüşle Başladı — 10.357,68'den Açılış
2
TCMB’den Üniversite Öğrencileri İçin Makale Yarışması — Son Başvuru 30 Ocak 2026
3
İnşaat Üretim Endeksi Temmuzda Yıllık %24,1 Arttı
4
Dolar/TL 41,38'de: Fed'in Faiz Beklentileri Piyasaların Gündeminde
5
Hizmet Üretim Endeksi Temmuzda Yıllık %2,5 Artış, Aylık %0,4 Azalış
6
Asya Borsaları Güney Kore Hariç Negatif Seyrediyor: Fed Beklentileri ve Çin Verileri
7
Hayvancılık Destekleri Artıyor: 2025'ten İtibaren Yeni Oranlar

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler