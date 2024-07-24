Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan Bitkisel Üretim Planlaması Açıklaması

Bitkisel Üretimde Yeni Dönem

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Anadolu Ajansı Editör Masası'nda önemli açıklamalar yaptı. Bakan Yumaklı, eylül ayı itibarıyla bitkisel üretimle ilgili üretim planlamasının başlatılacağını belirtti.

Stratejik Ürünler

Yumaklı, bu planlama kapsamında 13 stratejik ürün üzerinde yoğunlaşılacağını ifade etti ve ayrıca bu yıl buğday ile ilgili rekoltenin de değerlendirileceğine değindi.

Bu açıklamalar, tarımsal üretimin artırılması ve ülke ekonomisine katkı sağlamak adına atılan önemli bir adım olarak dikkat çekiyor.