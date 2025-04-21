Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan Gıda Güvencesi Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Gıda Güvencesini Vurguladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, geçtiğimiz günlerde düzenlenen Tarım Diplomasisi Atölyesi'nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Dünya Gıda Programı’nın Türkiye’yi gıda stokları için bir 'stratejik stok merkezi' olarak konumlandırma talebinde bulunduğunu belirterek, "Bütün değerlendirmeler tamamlanmış durumda. Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle inşallah Türkiye'nin bu pozisyonda olmasını bekliyoruz." dedi.

IV. Tarım Orman Şurası Hazırlıkları

Gelecek hafta yapılacak IV. Tarım Orman Şurası öncesi bu etkinliğin önemine işaret eden Yumaklı, "Şurayı sadece bugün değil, gelecek 50 yılların perspektifini vermesi amacıyla düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Bayan Yumaklı, etkinlikte gıda güvenliği'nin ülkeler arasındaki diplomatik ilişkilerdeki yeri ve önemi üzerine düşüncelerini paylaştı. Gıda güvencesinin, kriz zamanlarında ülkelerin birbirleriyle olan etkileşimlerini doğrudan etkilediğini belirtti.

Tarım Diplomasi ve Barış

Yumaklı, tarım diplomasisini stratejik bir dış politika aracı olarak gördüklerini vurgulayarak, Türkiye'nin coğrafi konumu ve agroekonomik çeşitliliği ile önemli sorumluluklar taşıdığına dikkat çekti. "Tarım diplomasisi, aynı zamanda bir barış diplomasisidir. Bir bölgede gıda yoksa huzur yoktur." dedi.

Türkiye'nin Tarımsal Gücü

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin 2023 rakamlarına göre tarımsal hasılada Avrupa'da birinci olduğunu ve dünya genelinde de ilk 10 ülke arasında yer aldığını belirtti. 32,6 milyar dolarlık tarım ihracatı ile tarım diplomasisinin fiili olarak hayata geçirildiğini ifade etti.

Uluslararası İş Birlikleri ve Hedefler

Türkiye, gıda yardımları ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri aracılığıyla bu alandaki etkinliğini artırmaya devam ediyor. Yumaklı, "Türkiye'nin tarım diplomasisi yoluyla barışa ve paylaşımda katkılar sağlamaya devam edeceğiz." diyerek, bu süreçteki kararlılıklarını vurguladı.

Yumaklı son olarak, Türkiye'nin tarımda sürdürülebilir kalkınma hedeflerini desteklediğini ve su kaynaklarının korunması için yürütülen projelere değindi. “Türkiye, stratejik ürünlerde büyük oranda kendisine yeter bir ülkedir.” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da düzenlenen ''Tarım Diplomasisi Forumu''na katılarak konuşma yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul’da düzenlenen ''Tarım Diplomasisi Forumu''na katılarak konuşma yaptı.