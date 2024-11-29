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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Geri Dönen Ürünler İmha Ediliyor

Bakan Yumaklı, geri dönen ürünlerin imha edildiğini ve tarımsal üretim planlaması ile sürdürülebilirliği artıracaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 13:34
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 13:34
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Geri Dönen Ürünler İmha Ediliyor

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 4. Türkiye Tarım Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Türkiye Tarım Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, gümrükten geri dönen ürünlerin imha edildiğini ve içeride satışına izin verilmediğini belirtti. Yumaklı, "Gerekçesi ne olursa olsun geri dönen hiçbir ürünün biz içeride satışına izin vermiyoruz, imha ediyoruz. Avrupa Birliği’nin tüketmediği herhangi bir şeyin Türkiye’de tüketilmesine izin vermiyoruz," dedi.

Türkiye'nin Tarım Potansiyeli ve Gelecek Planları

Yumaklı, Türkiye'nin birçok farklı bölgesinde çeşitli ürünler üretebilecek eşsiz bir ülke olduğunu ifade ederek, tarımsal yeterlilik konusunda çalışmaların sürdüğünü belirtti. "Türkiye hem mevcut haliyle tarımsal üretime elverişli ve ihtiyaçlarını büyük oranda karşılayan, ihtiyaç fazlasını ihraç eden bir ülke," diyen Yumaklı, 2023 yılı itibarıyla Türkiye'nin 139 milyon ton bitkisel üretim ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdığını vurguladı.

2024 yılının Ocak ayında bitkisel ve hayvansal üretim için üretim planlamasına geçileceğini aktaran Yumaklı, Şubat 2024’te 5 yıllık hayvansal üretim yol haritasının açıklanacağını, 1 Eylül 2024 itibarıyla da Türkiye’de bitkisel üretim planlamasının başlayacağını söyledi.

Tarımda Sürdürülebilirlik ve Kaliteli Üretim

Yumaklı, Türkiye’nin tarımsal üretim potansiyelini artırmak için sürdürülebilir bir tarım yapmamız gerektiğini dile getirerek, "Hayvansal üretimden elde edilen ürünlerin verimli ve kaliteli olması gerekir. Kayıtlılık esasını ön planda bulundurmalıyız," ifadesinde bulundu.

Tarım Destekleri ve Üretim Planlaması

Bakan Yumaklı, tarımsal desteklerin üretim planlamasına yönlendirildiğini, kırmızı et üretiminde yeterlilik oranlarının yüzde 95 olduğunu, aradaki yüzde 5 için ise ithalat yapıldığını belirtti. "İhtiyaç neredeyse, devlet orada gereken regülasyonu sağlayarak bu ithalatı yapacak. Ancak sürdürülebilir değil," dedi.

Denetim ve Güvenilir Gıda Üretimi

Sorumluluk alanı içindeki denetimler konusunda bilgi veren Yumaklı, Kasım sonuna kadar yapılan 1 milyon 200 bin denetimde %1,8 uygunsuzluk tespit edildiğini açıkladı. Güvenilir gıdaya ulaşma hakkının herkesin en doğal hakkı olduğunu belirten Bakan, "Denetimler devam edecek. Amacımız sorunları yakalamak değil, sektörü iyileştirmektir," ifadelerini kullandı.

Geri Dönen Ürünler ve İmlası

Yumaklı, gümrükten geri dönen ürünlerle ilgili hassasiyetin altını çizerek, bu ürünlerin geri dönme nedenlerinin pestisit ve aflatoksin gibi faktörler olabileceğini belirtti. Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu ancak geri dönen ürünlerin oranının binde 1 ile binde 2 arasında olduğunu açıkladı. Yumaklı, geri dönen hiçbir ürünün içeride satışına izin verilmediğini ve bunların imha edildiğini ekledi.

Bakanın açıklamaları, sektördeki tarımsal üretim, destekler ve denetimlerin geleceği hakkında önemli bilgiler sunuyor. Türkiye’nin tarım alanındaki potansiyelini daha da artırmak için yapılan çalışmaların devam edeceği anlaşılıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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