Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere 88 milyon 368 bin TL destek ödemesi yapıldı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI'NDAN ÇİFTÇİLERE DEV DESTEK



Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilere yönelik 88 milyon 368 bin liralık destekleme ödemesini çiftçilerin hesaplarına aktardı. Bakanlık, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, çiftçilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.





Bakanlığın açıkladığı verilere göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği kapsamında 68 milyon 299 bin lira ödeme yapıldı. Bu destek, hayvan hastalıklarından dolayı mağdur olan çiftçilerin zararlarını karşılamayı amaçlıyor.



Sertifikalı tohum üretim desteği kapsamında ise 9 milyon 5 bin 132 lira çiftçilere aktarıldı. Bu destek, kaliteli ve sertifikalı tohum üretimini teşvik ederek tarımsal verimliliği artırmayı hedefliyor.



Kırsal kalkınma yatırım desteği çerçevesinde çiftçilere 3 milyon 743 bin 963 lira ödeme yapıldı. Bu destek, kırsal alanlarda sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi ve ekonomik faaliyetleri çeşitlendirmeyi amaçlıyor.



MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ

Mazot ve gübre desteği kapsamında çiftçilerin hesaplarına 3 milyon 237 bin 825 lira aktarıldı. Bu destek, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmeye ve tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamaya yardımcı oluyor.

Hayvan gen kaynakları desteği olarak 3 milyon 145 bin 80 lira ödeme yapıldı. Bu destek, hayvan gen kaynaklarının korunması ve geliştirilmesi amacıyla çiftçilere sağlanıyor.



Son olarak, manda ve malak desteği kapsamında çiftçilere 937 bin lira ödeme yapıldı. Bu destek, manda ve malak yetiştiriciliğini teşvik ederek hayvancılık sektörünün gelişmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

