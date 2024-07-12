Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan çiftçilere müjde! 87 milyon 484 bin TL destekleme ödemesi hesaplarda!

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan sevindirici haber: Bakanlık, 87 milyon 484 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu. Bu ödemeler, tarımsal üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin gelirini artırmak amacıyla yapılıyor.



Hangi Desteklemeler Yapılıyor?

87 milyon 484 bin liralık tarımsal destekleme ödemesi, farklı kategorilerde gerçekleştiriliyor:

Hububat-Baklagil ve Dane Mısır Desteği: Bu kategoride 79 milyon 567 bin lira ödeme yapılıyor. Bu ödeme, hububat ve baklagil yetiştiren çiftçilere, ürettikleri ürünlerin ton başına belirlenen bir tutarda desteğin sağlanması anlamına geliyor.

Kırsal Kalkınma ve Yatırım Desteği: Kırsal alanda kalkınmayı ve yatırımları teşvik etmek amacıyla verilen bu destekte 7 milyon 309 bin 19 lira ödeme yapılıyor. Bu ödeme, tarımsal üretime yönelik yatırımlar yapan çiftçilere, yatırımlarının belirli bir kısmını karşılamak için veriliyor.

Mazot ve Gübre Desteği: Tarımsal üretimde önemli bir maliyet kalemini oluşturan mazot ve gübre için de destekleme ödemeleri yapılıyor. Bu kategoride 607 bin 981 lira ödeme yapılıyor. Bu ödeme, çiftçilerin mazot ve gübre masraflarını hafifletmeyi amaçlıyor.

Tarımsal destekleme ödemeleri hakkında detaylı bilgi almak isteyen çiftçiler, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili birimlerine veya İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvurabilirler.

