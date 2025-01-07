Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Pestisit Kalıntı Limitlerinde Önemli Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Önemli Bir Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum pestisit kalıntı limitlerinde güncelleme yaptı.

Bu değişiklikler, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde yer alan güncellemeler ile Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Limitler ve Bilimsel Değerlendirmeler

Bakanlık tarafından edinilen bilgilere göre, güncellemelerle birlikte, başta taze meyve ve sebze olmak üzere, gıda ürünlerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alınarak belirlendi.

Özellikle bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıda için limit indirimi gerçekleştirildi. Bu değişiklikler, Avrupa Birliği (AB) uygulamaları ile uyum sağlamak amacıyla yapıldı.

İthal Gıdalardaki Değişiklikler

Düzenlemeyle beraber, ithal gıdalar için de maksimumpestisit kalıntı limitlerinde kapsamlı değişiklikler gerçekleştirildi. AB'nin pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenlemelerle, ithal gıdaların yeni kalıntı limitlerine göre kontrol edilerek ülkeye girişlerine izin verilecektir.