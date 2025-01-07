DOLAR
35,34 -0,09%
EURO
36,65 0,13%
ALTIN
3.022,14 -1,09%
BITCOIN
3.492.878,12 3,1%

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Pestisit Kalıntı Limitlerinde Önemli Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini artırmak için pestisit kalıntı limitlerini güncelledi. İthal ve yerli ürünler için yeni standartlar belirledi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 16:41
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 16:41
Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Pestisit Kalıntı Limitlerinde Önemli Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Önemli Bir Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla, yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum pestisit kalıntı limitlerinde güncelleme yaptı.

Bu değişiklikler, Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde yer alan güncellemeler ile Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni Limitler ve Bilimsel Değerlendirmeler

Bakanlık tarafından edinilen bilgilere göre, güncellemelerle birlikte, başta taze meyve ve sebze olmak üzere, gıda ürünlerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri ulusal ve uluslararası düzeydeki güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alınarak belirlendi.

Özellikle bazı gıdalar için ilk defa kalıntı limiti belirlenirken, birçok gıda için limit indirimi gerçekleştirildi. Bu değişiklikler, Avrupa Birliği (AB) uygulamaları ile uyum sağlamak amacıyla yapıldı.

İthal Gıdalardaki Değişiklikler

Düzenlemeyle beraber, ithal gıdalar için de maksimumpestisit kalıntı limitlerinde kapsamlı değişiklikler gerçekleştirildi. AB'nin pestisitlerin maksimum kalıntı limitlerini düzenleyen tüzüğü göz önünde bulundurularak yapılan bu düzenlemelerle, ithal gıdaların yeni kalıntı limitlerine göre kontrol edilerek ülkeye girişlerine izin verilecektir.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Microsoft, Hindistan'a 3 Milyar Dolar Yatırım Yapacak
2
New York Borsası Yükselişle Açıldı: Dow Jones Artışta
3
Akbank müşterisi olmak yetiyor! 70.000 TL ödeme alabilirsiniz
4
ABD'nin Dış Ticaret Açığı Kasım'da Yüzde 6,2 Arttı
5
Altın Kilogram Fiyatı 3 Milyon 48 Bin 798 Liraya Yükseldi
6
Borsa İstanbul'da Atlas Portföy Yönetimi'nin Girişim Sermayesi Fonu İşlem Görmeye Başladı
7
İstanbul ve Ankara'da Döviz Kurları: Güncel Fiyatlar

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Doğayla İç İçe Yaşamak İsteyenlere Fırsat: 16.500 TL’lik Ev Yap Otur İhalesi!

Kredi Çekenler İçin Devletin İade Fırsatı: Primlerinizi Geri Alın!

Akaryakıt Fiyatlarına Rekor Zam! Benzin Fiyatları Artıyor

İş Bankası'ndan Emekliye 12.000 TL Promosyon ve 250.000 TL Ödeme Açıklandı

Asgari Ücrette Olası Ara Zam İhtimali: Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama

2025'te Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 55 Zam Bekleniyor

Ziraat Bankası'ndan 1500 TL Ödeme: 7 Şubat'ta ödeniyor