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Tarımsal destek ödemeleri başladı: Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, tarımsal destek ödemelerinin bugün itibari ile başladığını duyurdu. Bugünden itibaren hesaplara toplamda 5 milyar 93 milyon 213 bin TL tutarında ödeme yatırılacak.

Yayın Tarihi: 08.06.2024 16:34
Güncelleme Tarihi: 08.06.2024 16:34
Tarımsal destek ödemeleri başladı: Tarım ve Orman Bakanlığı duyurdu

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden, tarımsal destek ödemelerinin yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakanlığın duyurusunda yer alan bilgilere göre hesaplara, bugünden itibaren toplam 5 milyar 93 milyon 213 bin TL miktarında ödeme yapılacak.

Tarımsal destek ödemeleri, ürüne göre değişiklik gösteriyor. Tarımsal destekten faydalanacak olan vatandaşların ödemeleri ise kişilerin T.C. kimlik numarasının sın hanesine göre yapılıyor.

Buna göre T.C. kimlik numarası 0-2-4 ve vergi numarası 0-1-2-3-4-5-7-9 ile bitenlerin hesaplarına ödemeler dün yapıldı. Kimlik numaralarının son hanesi 6 ve 8 olanlara ise ödemeler 14 Haziran’da saat 18.00 itibari ile yapılacak.

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