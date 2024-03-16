Taşıt kredisiyle araba alanlar aman dikkat! Artık bu miktarı ödeyecekler: Sıfır ve ikinci elde...

Araç sahibi olmak isteyenlerin hayalleri suya düşecek. Kredi çekip araç almak isteyen vatandaşlar için kötü bir haber geldi. Detaylar haberimizde...



KREDİ İLE ARABA ALACAKLARA KRİTİK UYARI GELDİ! AYLIK ÖDEME TUTARI BELLİ OLDU

Borç alarak araba alma konusunda insanları endişelendiren detaylı bilgiler ortaya çıktı. Banka kredi faiz oranları her geçen gün artıyor. Özellikle taşıt kredisi limitlerinin düşük olması ve faiz oranlarının yüksek olması, araba almak için borçlanmayı zorlaştırmaktadır. Peki taşıt kredisi faiz oranları daha da artacak mı? Araba almak için borçlanmak isteyenler için bu son şans mı? Konunun uzmanı bazı dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. Detaylar burada...

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası bankaların aylık kredi büyüme oranını düşürerek bankalara bazı yükümlülükler getirdi. Tüketici ve ticari kredi faiz artışlarındaki tavanın düşürülmesiyle bu durum piyasada hemen hissedilmeye başlandı.

Milliyet'in haberine göre; Yeni kararın ardından banka kredi faiz oranlarının artırılacağına ilişkin güncellenen bilgiler dikkat çekti. İhtiyaç kredisi alanında bazı bankalar aylık yüzde 5'in üzerinde faiz oranlarıyla kredi vermeye başladı. Özellikle Merkez Bankası'nın parasal sıkılaştırmasıyla birlikte borç verme faiz oranlarındaki artış dikkat çekiyor. Taşıt kredilerine yönelik güçlü eğilim otomobil piyasasında da hissediliyor.

TAŞIT KREDİLERİNDE FAİZ NE KADAR OLDU?

Bankaların taşıt kredisi limitlerini düşük tutması ve faiz oranlarının yüksek kalması nedeniyle piyasa durgunlaşırken fiyatlar istikrar kazanmaya başladı. Peki güncel taşıt kredisi faiz oranı nedir?

400.000 TL taşıt kredisi isteyen birinin aylık ödemesi ne kadardır? Faiz oranları daha da yükselmeden taşıt kredisi almak için bu son şansınız mı?

İstanbul Motorlu Taşıt Satıcıları Derneği (İMAS) Başkanı Hayrettin Erkaynak, bu konudaki beklentilerini şöyle açıkladı: “Merkez Bankası sıkı para politikasını desteklemek ve kredi faiz oranlarını güncellemek yönünde bir adım attı. Yeni karara göre ticari kredi büyüme oranı yüzde 2,5'ten yüzde 2'ye, ihtiyaç kredisi büyüme oranı yüzde 3'ten yüzde 2'ye düşerken, taşıt kredisi büyüme oranı ise artmadı.

Bu kararla birlikte bankaların kredi talebi azalacak, ticari ve bireysel kredi sayısı da azalacak. Öte yandan bu konudaki ilk güncelleme 2023 yılında yapılmış ve tüm kredi türlerinin büyüme hızı düşmüştür. Bunun sonucunda taşıt kredilerinde düşüş gördük.

Krediye erişimde yaşanan zorlukların yanı sıra kredi faiz oranları da kullanılabilirliği azaltan bir unsurdur. Şu anda taşıt kredisi faiz oranları banka ve kuruluşa göre 3,60 ile 5,50 arasında değişmektedir.

400 BİN TL LİMİT, MAKSİMUM 48 AY VADE!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) kararına göre taşıt kredisi tavanı şu anda 400 bin TL olarak belirlendi.

Azami vade 48 ay olarak belirlense de 280.000 TL'nin üzerindeki kredilerde vade 36 aya kadar indirilebiliyor. Öte yandan bankalar bazen bu limitleri düşürebilir veya müşteri yorumları ve kredi kampanyaları doğrultusunda belirlenen limitler dahilinde kolaylık sağlayabilir.

‘TERCİH SIFIR OTOMOBİLE KAYDI’

Krediler, otomotiv pazarında satışları doğrudan etkileyen ana faktörlerden biridir. Özellikle taşıt kredilerinde son bir yılda düşüş yaşandı. Son dönemde faizlerin artmasıyla birlikte azalan taşıt kredileri cazibesini yitirdi. Bu süreçte yeni otomobil kullanıcılarına faizsiz ya da düşük faizli kredi sunan markalar, tüketicilerin yeni otomobil tercihini yakaladı.

İkinci el otomobillerde bu tür finansman imkanları mümkün olmadığından ikinci el otomobil pazarında satışlar şu anda durağan durumda.

Ancak özellikle faiz oranlarının yatay olarak ayarlanması, sıfır araç tanıtım kampanyalarının sona ermesi ve sıfır araç fiyatlarındaki bir miktar artış nedeniyle tercih refleksinin bahar aylarından itibaren yeniden dengeye gireceğini düşünüyoruz.

Eğer işletme faiz oranları yakın gelecekte düşme eğilimi gösterirse, bunun satılan araba sayısı üzerinde de artan bir etkisi olacaktır.

‘400 BİN TL İÇİN 30 BİN TL’YE VARAN ÖDEME’

400.000 TL kredinin 36 ay geri ödemesi banka faiz oranlarına bağlı olarak 23.000 TL'den başlayıp 30.000 TL'ye kadar çıkabilmektedir.

ŞU ANDA KREDİ İLE ARAÇ ALMAK AVANTAJLI MI?

Kredi faiz oranları TCMB tarafından açıklanan baz faiz oranıyla orantılıdır. Faiz kararlarındaki ısrarcı yükseliş eğilimi geçen ay da değişmeyerek yatay bir seyir izledi.

Bu konudaki genel piyasa beklentimiz, faiz oranlarının bir süre yatay kalacağı ve bu yılın üçüncü çeyreğinden itibaren kademeli olarak düşeceği yönünde. Beklentilerin gerçekleşmesi durumunda talep artacağından fiyatlar talebe bağlı olarak bir miktar artabilir. Öte yandan fiyatı etkileyen temel faktör döviz kurudur. Döviz kurları yükselmeye devam ederse araba fiyatları da artmaya devam edecek.

Tüm bu süreç değerlendirildiğinde, araç almayı planlayan vatandaşlarımızın gelinen aşamayı değerlendirip bütçelerine ve ihtiyaçlarına göre planlama yapıp sıfır veya ikinci el araç satın almaları faydalı olacaktır.

KREDİ FAİZLERİNDEKİ ARTIŞ FİYATLARI DÜŞÜRÜR MÜ?

Kredilerin yanı sıra araç fiyatlarını etkileyen temel faktör döviz kurudur. Artan döviz kurları ve maliyetler nedeniyle yeni otomobil fiyatları bir miktar arttı. Döviz kurları yükselmeye devam ederse, krediye erişimde zorluklar devam etse bile artan fiyatların etkisi olabilir.

Öte yandan yeni fiyatlar artsa bile talebin düşük olması nedeniyle ikinci el fiyatları sabit kalıyor. Önümüzdeki aylarda ikinci el otomobilin fiyat avantajıyla birlikte talebin bu pazara kayacağını ve yılın ikinci yarısının otomotiv sektörü için vintage bir dönem olacağını düşünüyoruz. Bu süreçte artan talep nedeniyle ikinci el eşyanın fiyatı da artabilir. Kısaca kredilerin azalması nedeniyle fiyatların düşmeyeceğini, döviz kurunun yükselmeye devam etmesi halinde otomobil fiyatlarının artacağını söyleyebiliriz.