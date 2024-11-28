Taşkent'te Özbekistan-Türkiye OSTİM İş Forumu Gerçekleşti

Taşkent'te Yatırım Fırsatları Arttı

Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, OSTİM Global Proje ve Teknoloji AŞ iş birliği ile Taşkent'te gerçekleştirilen Özbekistan-Türkiye OSTİM İş Forumu, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmek amacıyla önemli bir platform oluşturdu.

Özbekistan ve Türkiye Arasındaki İşbirlikleri Gelişiyor

Foruma katılan isimler arasında Özbekistan Yatırım, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Akram Aliyev, Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler ve birçok Türk ve Özbek iş insanı yer aldı. Aliyev, Türk şirketlerinin Özbekistan’daki sayısının arttığını ve ticaret hacminin önemli ölçüde yükseldiğini belirtti.

Özbekistan Yatırım Ortamını Geliştiriyor

Aliyev, yabancı yatırımcılara sağlanan imtiyazlarla birlikte günümüzde Özbekistan'ın, tüm dünyaya açılan, dinamik bir yatırım ortamı sunduğunu vurgulayarak, iş insanlarını Özbekistan’da projeler geliştirmeye davet etti.

Yeni Fırsatlar Sunmayı Hedefliyoruz

Ankara Vali Yardımcısı Güler, ortak sanayi bölgesinin Türk ve Özbek iş dünyasına yeni fırsatlar sunacağını ifade etti. Güler, bu projenin Özbekistan’ın sanayileşme markası haline geleceğini vurguladı.

OSTİM Modeli ile Özbekistan’a Katkı

OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, geçen yıl Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in imzaladığı karar ile 100 hektarlık alanın tahsis edildiğini ve bu alanda OSTİM modeliyle örnek bir sanayi bölgesi geliştirilmesi için çalışmalara devam ettiklerini açıkladı.

İkili Görüşmeler ve Tanıtımlar

Forum kapsamında, imalat, elektronik, yazılım gibi birçok sektörde faaliyet gösteren 50'den fazla Türk şirketi, Özbek iş insanlarıyla B2B ikili işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Etkinlik, OSTİM'in Taşkent'te inşa ettiği Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi'nin tanıtım ve satış ofisinin açılışı ile sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.