Tatile gitmeden önce listeye bakın! Bu ülkelere vizesiz, pasaportsuz gidebilirsiniz

Tatil planları yaparken Türkiye'den vizesiz ve pasaportsuz gidilebilecek ülkelerin listesi merak konusu oldu. Özellikle Yunan adalarına yönelik kapıda vize uygulamasının başlamasıyla birlikte Türk vatandaşlarının ilgisi artarken, vizesiz seyahat edilebilen diğer ülkeler de dikkat çekiyor.



Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki 10 adasına yönelik olarak Türk vatandaşlarına 7 günlük turist vizesi imkanı sunmasıyla, özellikle Sakız Adası, Midilli Adası, Rodos Adası gibi popüler destinasyonlara olan ilgi arttı. Bu adalara hem deniz hem de havayoluyla kolaylıkla ulaşılabiliyor.

YUNAN ADALARINA KAPIDA VİZE!





Ancak sadece Yunan adaları değil, Türkiye'den vizesiz ve hatta pasaportsuz gidilebilecek birçok ülke bulunuyor. Pakistan, Andorra, Antigua ve Barbuda, Arjantin, Azerbaycan, Bahamalar, Bahreyn, Barbados, Belarus gibi ülkeler Türk vatandaşları için vizesiz seyahat imkanı sunan destinasyonlar arasında yer alıyor.

Özellikle online vize veya kapıda vize uygulamalarıyla bu ülkeleri ziyaret etmek oldukça kolaylaşmış durumda. Her birinin farklı şartları ve süreleri bulunsa da, seyahat planlarınızı yaparken bu detayları göz önünde bulundurmak önem taşıyor.

Türkiye'den vizesiz ve pasaportsuz gidilebilen diğer ülkeler arasında Meksika, Moldova, Umman, Ukrayna gibi seçenekler de yer alıyor. Her birinin turistler için sunduğu farklı olanaklar bulunuyor.

Bu ülkelerle ilgili daha detaylı bilgi ve seyahat şartları için ilgili ülkenin konsolosluk veya resmi web sitelerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Tatil rotanızı belirlerken vize gereksinimlerini önceden araştırmak, planlarınızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmenize yardımcı olur.