TAYSAD Yıl Sonu Üye Toplantısı Gerçekleştirildi: Ekonomi ve İhracat Vurgusu

TAYSAD Yıl Sonu Üye Toplantısı Gerçekleştirildi
Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), yılın son üye toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Fatih Ay katıldı.
Ekonomideki Gelişmeler
Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, küresel ticaretteki zorluklara dikkat çekti. Jeopolitik gerilimler, enerji fiyatlarında dalgalanmalar ve artan korumacılığın etkileri üzerine şunları söyledi: "2023 yılında yüzde 5,1 oranında güçlü büyüme kaydettik. İlk 9 ay sonunda yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 260 milyar dolara yükseldi. İhracatımız büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor."
Otomotiv Sektöründeki Durum
TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Albert Saydam, dünya otomotiv üretiminin 2023 yılında 94 milyon adedi aştığını, ancak Türkiye için 2023 yılında üretimin 1 milyon 450 bine gerilediğini belirtti. "Dünya ve Avrupa üretimleri 2025 yılında büyüyecek gözükse de, Türkiye'nin 2025 üretim tahmini 1 milyon 400 bine düşeceği yönünde" Saydam, Türkiye’nin iç pazarında %70 yerlilik oranına ulaşılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliğini vurguladı. Üretim sorunlarına dikkat çeken Saydam, "İç pazarın yüzde 70’inin ithal olduğunu görüyoruz; bu durumu tersine çevirmeliyiz" Son olarak, BYD'nin Türkiye'deki yatırımının ülke için ciddi bir fırsat olduğuna değinen Saydam, "Bu şirketle işbirliği fırsatlarını değerlendirmeliyiz"
İç Pazarda Yerlilik Oranı ve İhracat Hedefleri
Saydam, Türkiye’nin iç pazarında %70 yerlilik oranına ulaşılması için gerekli düzenlemelerin yapılması gerekliliğini vurguladı. Üretim sorunlarına dikkat çeken Saydam, "İç pazarın yüzde 70’inin ithal olduğunu görüyoruz; bu durumu tersine çevirmeliyiz" Son olarak, BYD'nin Türkiye'deki yatırımının ülke için ciddi bir fırsat olduğuna değinen Saydam, "Bu şirketle işbirliği fırsatlarını değerlendirmeliyiz"
Son olarak, BYD'nin Türkiye'deki yatırımının ülke için ciddi bir fırsat olduğuna değinen Saydam, "Bu şirketle işbirliği fırsatlarını değerlendirmeliyiz"