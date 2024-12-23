TAYSAD Yıl Sonu Üye Toplantısı Gerçekleştirildi: Ekonomi ve İhracat Vurgusu

TAYSAD Yıl Sonu Üye Toplantısı Gerçekleştirildi

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD), yılın son üye toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Genel Sekreteri Fatih Ay katıldı.

Ekonomideki Gelişmeler

Toplantıda konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Ağar, küresel ticaretteki zorluklara dikkat çekti. Jeopolitik gerilimler, enerji fiyatlarında dalgalanmalar ve artan korumacılığın etkileri üzerine şunları söyledi: "2023 yılında yüzde 5,1 oranında güçlü büyüme kaydettik. İlk 9 ay sonunda yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1 trilyon 260 milyar dolara yükseldi. İhracatımız büyümenin lokomotifi olmaya devam ediyor."

Otomotiv Sektöründeki Durum