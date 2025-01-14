TBB ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği'nin Eğitim Programı 18. Yılına Girdi

TBB ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği işbirliğiyle 18. yılına giren bankacılık eğitimleri, 33. dönemini tamamladı ve 247 bankacı faydalandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 14:49
TBB ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği'nin Eğitim Programı 18. Yılına Girdi

TBB ile Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği'nin Bankacılık Eğitimleri

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) bankacıların mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlediği eğitimlerin 33. dönemini başarıyla tamamladı. Eğitimler, bu yıl itibarıyla 18. yılına girdi.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, bugüne kadar düzenlenen toplam 250'ye yakın eğitimden yaklaşık 7 bin bankacı yararlandı. Sonbahar döneminde tamamlanan 33. dönem eğitimleri, Operasyonel Riskin Önemi ve Risk Yönetimi, Rapor Hazırlama Teknikleri, Yapay Zeka, Data Analitiği ve Bankacılıkta Yapay Zeka Uygulamaları, Mali Analiz Teknikleri ve Kredilendirme Süreci, Genel Bankacılık, Yatırım Ürünleri ve Hesaplama Yöntemleri gibi konuları kapsadı ve toplam 247 bankacı bu eğitimlerden faydalandı.

Eğitim Protokolü ve Geleceği

Taraflar arasında 2007 yılında başkent Lefkoşa'da imzalanan işbirliği protokolü ile hayata geçirilen eğitim programları, her yıl sonbahar, kış ve ilkbahar dönemlerinde gerçekleştiriliyor. Ayrıca, 2020 itibarıyla bankacılıkta değişen koşullar ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda eğitimler, daha fazla bankacının katılımına olanak sağlamak amacıyla çevrim içi olarak da sürdürülmeye başlandı.

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