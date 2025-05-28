DOLAR
39,07 -0,07%
EURO
44,12 0,28%
ALTIN
4.146 -0,14%
BITCOIN
4.207.568,72 1,74%

TBMM KİT Komisyonunda Milli Piyango İdaresi Hesapları Görüşüldü

TBMM KİT Komisyonu, Milli Piyango İdaresi'nin 2021 ve 2022 hesaplarını ele aldı. Ekrem Candan, yasa dışı bahis siteleri hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 18:13
TBMM KİT Komisyonunda Milli Piyango İdaresi Hesapları Görüşüldü

TBMM KİT Komisyonunda Gündem Milli Piyango

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Ekrem Candan eşliğinde 2021 ve 2022 yılı hesaplarını değerlendirdi. Toplantıda yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri ile bu sitelere yönelik reklamların tespitine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

İhlal Tespiti ve Erişim Engeli

Ekrem Candan, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapıldığını açıkladı. 2023 yılında 168 bin, 2024'te 232 bin, ve 2025’in ilk 5 ayında 65 bine yakın siteye erişim engeli önerildiğini belirtti. Böylece 2006-2025 döneminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilen site sayısının 527 bine ulaştığı ifade edildi.

Piyango Çekilişleri ve Gelir Raporları

Candan, Milli Piyango oyunlarının 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Türkiye Varlık Fonu adına düzenlendiğini belirtti. Yılda toplam 544 çekiliş gerçekleştirildiğini ve bu çekilişlerin MPİ personelinin gözetiminde yapıldığını açıkladı.

2024 yılı itibarıyla eşya piyangosu ve dijital oyundan 5 milyar 408 milyon lira gelir elde edildiğini ve hazineye 1 milyar 352 milyon lira vergi ödendiğini kaydetti. Ayrıca, gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen piyango ve çekilişlerin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sanal Kumar İle Mücadele

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, MPİ'nin sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadelesinin önemine dikkat çekerek, özel ekipler kurarak bu konudaki önlemleri aldıklarını ifade etti.

Sonuç ve İzinler

Görüş alışverişinin ardından, komisyonda MPİ’nin 2021 ve 2022 yılı bilanço ve gelir tabloları onaylandı. Candan, ayrıca izinsiz çekilişlerle ilgili ihbar hattının devreye alındığını ve süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi için gerekli yazılım çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, MPİ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü....

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, MPİ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü. Komisyon, KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş başkanlığında toplandı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, MPİ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü....

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, MPİ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü. Komisyon, KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş başkanlığında toplandı.

İLGİLİ HABERLER

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
2
Borsa İstanbul'da Yükseliş Trendine Giriş
3
Temiz su içmek bile artık külfet! Damacana suya dev zam geldi: İşte marka marka damacana su fiyatları
4
KARDEMİR ve Infrarail Arasında 11 Milyon Avroluk Ray Satışı Anlaşması
5
Kazakistan'dan Gazipaşa Uçuşları Başladı!
6
TBMM KİT Komisyonunda Milli Piyango İdaresi Hesapları Görüşüldü
7
Perakende Günleri 2025 Başladı: Sektörün Geleceği Tartışılıyor

Sinop'a KÖYDES Projesi ile 171 Milyon TL Destek

Bursa'da Dev İndirim Fırtınası: Üç Günde Her Şey Yarı Fiyatına

Osman Gazi ile Karadeniz'de Tarih Yazılıyor

Giresun'da 2.250 Kişilik İstihdam Yaratacak Dev Yatırım

65 Yaş Üstü İçin YADES 2025 Projesi Başvuruları Başladı!

Manisa'da Yunusemre Belediyesi'nden Arıcılara Destek

Antalya'ya Şiddetli Yağış Uyarısı: 3 Gün Sürecek

THY'den Yüzde 80 İndirim Fırsatı! 5 Gün Sürecek Kampanya

2025 Kurban Bayramı'nda Emeklilere 4.000 TL İkramiye!

Ankara'da Yangın Önlemleri: 10 Haziran'dan İtibaren Yasaklar Başlıyor

İzmir Büyükşehir'den Bayramda 1.000 TL Nakit ve Gıda Desteği!

27 Mayıs'ta Sigara Fiyatlarına Şok Zam: JTİ Grubu Uçuşa Geçiyor!