TBMM KİT Komisyonunda Milli Piyango İdaresi Hesapları Görüşüldü

TBMM KİT Komisyonunda Gündem Milli Piyango

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonu, Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Ekrem Candan eşliğinde 2021 ve 2022 yılı hesaplarını değerlendirdi. Toplantıda yasa dışı bahis ve sanal kumar siteleri ile bu sitelere yönelik reklamların tespitine dair önemli bilgiler paylaşıldı.

İhlal Tespiti ve Erişim Engeli

Ekrem Candan, yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinin tespit edilerek gerekli yasal işlemlerin yapıldığını açıkladı. 2023 yılında 168 bin, 2024'te 232 bin, ve 2025’in ilk 5 ayında 65 bine yakın siteye erişim engeli önerildiğini belirtti. Böylece 2006-2025 döneminde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) bildirilen site sayısının 527 bine ulaştığı ifade edildi.

Piyango Çekilişleri ve Gelir Raporları

Candan, Milli Piyango oyunlarının 1 Ağustos 2020 tarihinden itibaren Türkiye Varlık Fonu adına düzenlendiğini belirtti. Yılda toplam 544 çekiliş gerçekleştirildiğini ve bu çekilişlerin MPİ personelinin gözetiminde yapıldığını açıkladı.

2024 yılı itibarıyla eşya piyangosu ve dijital oyundan 5 milyar 408 milyon lira gelir elde edildiğini ve hazineye 1 milyar 352 milyon lira vergi ödendiğini kaydetti. Ayrıca, gerçek ve tüzel kişilerce düzenlenen piyango ve çekilişlerin izlenmesi gerektiğini vurguladı.

Sanal Kumar İle Mücadele

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur, MPİ'nin sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadelesinin önemine dikkat çekerek, özel ekipler kurarak bu konudaki önlemleri aldıklarını ifade etti.

Sonuç ve İzinler

Görüş alışverişinin ardından, komisyonda MPİ’nin 2021 ve 2022 yılı bilanço ve gelir tabloları onaylandı. Candan, ayrıca izinsiz çekilişlerle ilgili ihbar hattının devreye alındığını ve süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesi için gerekli yazılım çalışmalarının tamamlandığını aktardı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, MPİ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü. Komisyon, KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş başkanlığında toplandı.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda, MPİ'nin 2021 ve 2022 yılı hesapları görüşüldü. Komisyon, KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş başkanlığında toplandı.