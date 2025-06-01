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TBMM Zirai Don Komisyonu, Mersin'deki Narenciye Bahçelerini İnceledi

TBMM Zirai Don Komisyonu, Mersin'de zirai don etkilerini değerlendirerek narenciye bahçelerinde incelemelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 22:01
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 22:01
TBMM Zirai Don Komisyonu, Mersin'deki Narenciye Bahçelerini İnceledi

TBMM Zirai Don Komisyonu, Mersin'de İncelemelerde Bulundu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Mersin'de zirai dondan etkilenen narenciye bahçelerini inceledi. Bu incelemelerin amacı, özellikle nisanda yaşanan zirai donun sonuçlarını araştırmak, üreticilerin zararlarını tespit etmek ve gelecekte benzer olayların etkilerini azaltacak tedbirleri belirlemek.

Komisyon, Akdeniz ilçesi Burhan Mahallesi'ndeki narenciye bahçelerini gezdi. Heyet, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinden ayrıntılı bilgi aldı. Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, saha taramaları sırasında üretici ve sivil toplum örgütleriyle iletişim kurduklarını açıkladı.

Zirai Donun Etkileri ve Gelecek Yıllar için Öneriler

Korkmaz, Mersin'deki zirai donun özellikle limon ve portakal bahçelerinde büyük hasar yarattığını belirterek, "Mersin örneğinde sadece bu senenin ürünleri için değil, önümüzdeki yıllar için de ciddi bir bakım ve rehabilitasyon gerekmektedir. Bu yıl ürün olmadığı gibi, gelecek yıl da ürünün azalacağı öngörülüyor," dedi.

Korkmaz, incelemeler sonucunda değerlendirilecek öneri paketinin hazırlanacağı müjdesini verdi. Üreticilerin acil finansman ihtiyaçlarına dikkat çeken Korkmaz, "Önümüzdeki hafta bir değerlendirme toplantısı yaparak öneri paketi hazırlayacağız. Bu öneriler bizim Bakanlığımıza iletilecek," ifadelerini kullandı.

İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, Mersin'de bulunan Suphi Öner Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşları temsilcileri, muhtarlar ve üreticilerle bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Mersin Valisi Atilla Toros, zirai dondan etkilenen alanlarla ilgili bilgi verdi. İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, afetin etki oranını, ürün çeşitlerindeki hasarı ve saha çalışmalarını anlattı.

Toplantıya katılan ziraat odaları, borsalar ve birliklerin başkanları, muhtarlar ve çiftçiler, görüşlerini paylaştı. Komisyon, bu konudaki çalışmalara devam edecektir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Mersin'de zirai...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Mersin'de zirai dondan etkilenen narenciye bahçelerinde inceleme yaptı. Programa, Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (sol 4) da katıldı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Mersin'de zirai...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu üyeleri, Mersin'de zirai dondan etkilenen narenciye bahçelerinde inceleme yaptı. Programa, Komisyon Başkanı ve AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz (sol 4) da katıldı.

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