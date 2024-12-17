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TCMB, 20 ve 542 Milyar Liralık TL Depo Alım İhaleleri Düzenledi

TCMB, 20 ve 542 milyar liralık TL depo alım ihalesi düzenledi, faiz oranları ise yüzde 49,98 ile yüzde 50 arasında değişti.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 15:20
TCMB, 20 ve 542 Milyar Liralık TL Depo Alım İhaleleri Düzenledi

TCMB, 20 ve 542 Milyar Liralık TL Depo Alım İhaleleri Düzenledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), geçtiğimiz günlerde toplamda 20 milyar ve 542 milyar 65 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi açtığını duyurdu.

24 Aralık Vadeli TL Depo Alım İhalesi

TCMB'nin 24 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesi için hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 4 milyar 960 milyon lira olarak belirlendi. İhalede, faiz oranları aşağıdaki gibi gerçekleşti:

  • Minimum faiz oranı: %50
  • Maksimum faiz oranı: %50
  • Ortalama faiz oranı: %50

18 Aralık Vadeli TL Depo Alım İhalesi

Bankanın 18 Aralık vadeli 542 milyar 65 milyon liralık TL depo alım ihalesinde ise teklif ve gerçekleşme tutarı 542 milyar 65 milyon lira olarak kaydedildi. Bu ihalede de faiz oranları şu şekilde oluştu:

  • Minimum faiz oranı: %49,98
  • Maksimum faiz oranı: %50
  • Ortalama faiz oranı: %50

TCMB'nin düzenlediği bu ihaleler, piyasalardaki likidite yönetimi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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