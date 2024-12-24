TCMB, 2025-2027 Araştırma Gündemini Duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025-2027 Araştırma Gündemi'ni açıkladı. Yapılan duyuruda, fiyat istikrarı başta olmak üzere beş temel odak noktasının ön plana çıktığı ifade edildi.

Açıklamada, para politikası ve finansal istikrar gibi geleneksel merkez bankacılığı konularının araştırmaların merkezinde yer almayı sürdürdüğü vurgulandı. Ayrıca, TCMB politikalarıyla kesişen dijitalleşme, yapay zeka ve iklim değişikliği gibi unsurların ekonomik etkilerine dair konularının da araştırma gündemine dahil edildiği aktarıldı.

Araştırma gündeminin ana konuları arasında “Enflasyon Dinamikleri, Beklentiler ve Fiyatlama Davranışları”, “Parasal Aktarım Mekanizması, Makro Finansal Etkileşimler ve Operasyonel Çerçeve”, “Finansal Piyasalar, Finansal İstikrar ve Makro ihtiyati Politikalar”, “Fiyat İstikrarı, Sürdürülebilir Kalkınma ve Toplumsal Refah” ile “Yeni Nesil Ekonomi: Fırsatlar ve Riskler” yer alıyor.