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TCMB 2025 Yılı Para Politikası Açıklandı: Dalgalı Döviz Kuru Rejimi Sürecek

TCMB, 2025 Para Politikası metnini yayımladı. Döviz kurları serbest piyasa koşullarında oluşacak, rezerv biriktirme stratejisi devam edecek.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 22:51
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 22:51
TCMB 2025 Yılı Para Politikası Açıklandı: Dalgalı Döviz Kuru Rejimi Sürecek

TCMB 2025 Yılı Para Politikası'nı Duyurdu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı için belirlediği para politikasını yayımladı. Dalgalı döviz kuru rejiminin devam edeceği belirtilerek, döviz kurlarının serbest piyasa koşullarında, arz ve talebe göre oluşmaya devam edeceği vurgulandı.

Döviz Kurları ve Hedefler

TCMB, döviz kurlarının seviyesine ilişkin herhangi bir hedef belirlemediğini ve kurların düzeyini ya da yönünü belirleme amacıyla döviz alım-satım işlemi yapılmayacağını açıkladı. 2024'ün başında sistemin fonlama ihtiyacının 1 trilyon 12 milyar lira olduğunu bildiren TCMB, kalıcı fazla likiditenin 20 Aralık'ta 622 milyar liraya gerilediğini duyurdu.

Likidite Yönetimi ve Faiz Oranları

Söz konusu fazla likiditenin yoğun sterilizasyon işlemleri ile yönetildiğine dikkat çeken TCMB, politika faizi ile piyasa faiz oranlarının uyumluluğunun arttığını ve faiz oynaklıklarının azaldığını ifade etti. Likidite yönetimi çerçevesinde, piyasalardaki durum göz önünde bulundurularak likidite düzeyinin belirleneceği ifade edildi.

Swap İşlemleri ve Likidite Yönetimi

TCMB, likidite yönetimi konusunda esnekliğini korumak için gerekli görülen günlerde farklı vadelerde repo ihalesi düzenlenebileceğini açıkladı. Ayrıca, alım yönlü swap işlemlerinin sıfırlandığı ve 20 Aralık itibarıyla satım yönlü swap stoğunun 6,3 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtildi.

Uluslararası Rezervler ve TL Reeskont Kredileri

Uluslararası rezervlerin 13 Aralık itibarıyla 163,5 milyar dolara ulaştığını belirten TCMB, 2025 yılında rezerv biriktirme stratejisini sürdüreceğini açıkladı. Diğer yandan, reeskont kredisi tutarı 563,8 milyar lira olurken, ihracatçı skorunun 13 Ocak 2025 tarihinden itibaren kullanılacağı belirtildi.

Sonuç

TCMB'nin 2025 yılına dair belirlediği politikalar, döviz piyasalarının etkinliğini artırmayı ve finansal istikrarı sağlamayı hedefliyor. Merkez Bankası, piyasa koşulları çerçevesinde gerekli önlemleri alarak döviz kuru gelişmelerini yakından takip etmeyi sürdürecektir.

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