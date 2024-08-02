TCMB, 3. Enflasyon Raporu'nu 8 Ağustos'ta Duyuracak

TCMB'nin 3. Enflasyon Raporu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılına yönelik hazırlanan 3. Enflasyon Raporu'nu 8 Ağustos'ta Ankara'da açıklayacak. Banka, bu konuda yaptığı resmi duyuruda, toplantının saat 10:30'da gerçekleştireceğini bildirdi.

Bilgilendirme Toplantısı

TCMB Başkanı Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-III'ün tanıtımına yönelik bir bilgilendirme toplantısı yapacak. Toplantı, TCMB İdare Merkezi'nde fiziksel olarak düzenlenecek.

Canlı Yayın İmkanları

Toplantı, TCMB'nin resmi internet sitesi üzerinden canlı yayın yapılacak. Ayrıca, bankanın X sosyal medya platformu ve YouTube hesapları üzerinden de erişilebilecek.

Geçmiş Tahminler ve Güncellemeler

TCMB, daha önceki 2. Enflasyon Raporu toplantısında, 2024 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak yüzde 38'e yükseltmişti. 2025 ve 2026 yıllarına dair tahminler ise sırasıyla yüzde 14 ve yüzde 9 düzeyinde korundu.