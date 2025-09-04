TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:
Döviz Kodu - Döviz Cinsi - TL Karşılığı
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03021
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.49193
BHD BAHREYN DİNARI 109.0909
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.33794
BAM BOSNA HERSEK MARKI 24.4220
BWP BOTSVANA PULASI 3.0620
BRL BREZİLYA REALİ 7.5449
DZD CEZAYİR DİNARI 0.31680
CZK ÇEK KORUNASI 1.9588
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00250
MAD FAS DİRHEMİ 4.5176
PHP FİLİPİN PESOSU 0.72020
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3102
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 15.2664
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46674
HKD HONG KONG DOLARI 5.2737
IQD IRAK DİNARI 0.03139
ISK İZLANDA KRONU 0.33348
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07618
KES KENYA ŞİLİNİ 0.31833
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.01027
LYD LİBYA DİNARI 7.5759
HUF MACAR FORİNTİ 0.12179
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.77798
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 9.7344
MXN MEKSİKA PESOSU 2.1898
EGP MISIR LİRASI 0.84712
MDL MOLDOVA LEYİ 2.4539
NAD NAMİBYA DOLARI 2.3094
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02698
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00331
PEN PERU YENİ SOLU 11.6448
PLN POLONYA ZLOTİSİ 11.2650
RSD SIRP DİNARI 0.40864
SGD SİNGAPUR DOLARI 31.8993
SDG SUDAN POUNDU 0.06849
SYP SURİYE LİRASI 0.00316
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3097
THB TAYLAND BAHTI 1.2733
TND TUNUS DİNARI 14.0972
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 11.7525
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.99626
OMR UMMAN RİYALİ 106.8283
JOD ÜRDÜN DİNARI 58.0082
VND VİETNAM DONGU 0.00156
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.2270
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.3395
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 24.0865