DOLAR
41,17 0%
EURO
48,08 -0,05%
ALTIN
4.688,77 0,54%
BITCOIN
4.561.226,74 1,23%

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlerin bilgi amaçlı TL karşılıklarının güncel listesi.

Yayın Tarihi: 04.09.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 15:40
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şöyle:

Döviz Kodu - Döviz Cinsi - TL Karşılığı

ARS ARJANTİN PESOSU 0.03021

ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.49193

BHD BAHREYN DİNARI 109.0909

BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.33794

BAM BOSNA HERSEK MARKI 24.4220

BWP BOTSVANA PULASI 3.0620

BRL BREZİLYA REALİ 7.5449

DZD CEZAYİR DİNARI 0.31680

CZK ÇEK KORUNASI 1.9588

IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00250

MAD FAS DİRHEMİ 4.5176

PHP FİLİPİN PESOSU 0.72020

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3102

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 15.2664

INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46674

HKD HONG KONG DOLARI 5.2737

IQD IRAK DİNARI 0.03139

ISK İZLANDA KRONU 0.33348

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07618

KES KENYA ŞİLİNİ 0.31833

COP KOLOMBİYA PESOSU 0.01027

LYD LİBYA DİNARI 7.5759

HUF MACAR FORİNTİ 0.12179

MKD MAKEDONYA DİNARI 0.77798

MYR MALEZYA RİNGGİTİ 9.7344

MXN MEKSİKA PESOSU 2.1898

EGP MISIR LİRASI 0.84712

MDL MOLDOVA LEYİ 2.4539

NAD NAMİBYA DOLARI 2.3094

NGN NİJERYA NAİRASI 0.02698

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00331

PEN PERU YENİ SOLU 11.6448

PLN POLONYA ZLOTİSİ 11.2650

RSD SIRP DİNARI 0.40864

SGD SİNGAPUR DOLARI 31.8993

SDG SUDAN POUNDU 0.06849

SYP SURİYE LİRASI 0.00316

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3097

THB TAYLAND BAHTI 1.2733

TND TUNUS DİNARI 14.0972

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 11.7525

UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.99626

OMR UMMAN RİYALİ 106.8283

JOD ÜRDÜN DİNARI 58.0082

VND VİETNAM DONGU 0.00156

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.2270

TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.3395

NZD YENİ ZELANDA DOLARI 24.0865

