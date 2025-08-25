TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları - Kur Tablosu

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin verilen bilgi amaçlı kur tablosu aşağıdadır. Aşağıda döviz kodu, döviz cinsi ve TL karşılıkları yer almaktadır.
Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
ARS ARJANTİN PESOSU 0.03100 TL
ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.49287 TL
BHD BAHREYN DİNARI 108.6301 TL
BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.33641 TL
BAM BOSNA HERSEK MARKI 24.4463 TL
BWP BOTSVANA PULASI 3.0779 TL
BRL BREZİLYA REALİ 7.5435 TL
DZD CEZAYİR DİNARI 0.31585 TL
CZK ÇEK KORUNASI 1.9530 TL
IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00252 TL
MAD FAS DİRHEMİ 4.5492 TL
PHP FİLİPİN PESOSU 0.72289 TL
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3341 TL
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 15.1863 TL
INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46784 TL
HKD HONG KONG DOLARI 5.2433 TL
IQD IRAK DİNARI 0.03126 TL
ISK İZLANDA KRONU 0.33428 TL
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07652 TL
KES KENYA ŞİLİNİ 0.31688 TL
COP KOLOMBİYA PESOSU 0.01021 TL
LYD LİBYA DİNARI 7.5733 TL
HUF MACAR FORİNTİ 0.12061 TL
MKD MAKEDONYA DİNARI 0.77873 TL
MYR MALEZYA RİNGGİTİ 9.7344 TL
MXN MEKSİKA PESOSU 2.1974 TL
EGP MISIR LİRASI 0.84413 TL
MDL MOLDOVA LEYİ 2.4496 TL
NAD NAMİBYA DOLARI 2.3340 TL
NGN NİJERYA NAİRASI 0.02674 TL
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00331 TL
PEN PERU YENİ SOLU 11.7016 TL
PLN POLONYA ZLOTİSİ 11.2458 TL
RSD SIRP DİNARI 0.40906 TL
SGD SİNGAPUR DOLARI 31.9268 TL
SDG SUDAN POUNDU 0.06821 TL
SYP SURİYE LİRASI 0.00315 TL
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3340 TL
THB TAYLAND BAHTI 1.2629 TL
TND TUNUS DİNARI 14.2453 TL
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 11.7038 TL
UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.98764 TL
OMR UMMAN RİYALİ 106.3827 TL
JOD ÜRDÜN DİNARI 57.7678 TL
VND VİETNAM DONGU 0.00156 TL
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.1231 TL
TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.3445 TL
NZD YENİ ZELANDA DOLARI 24.0522 TL