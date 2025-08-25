DOLAR
TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları - Kur Tablosu

TCMB'nin alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur listesi: döviz kodu, cinsi ve TL karşılıkları.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 15:43
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin verilen bilgi amaçlı kur tablosu aşağıdadır. Aşağıda döviz kodu, döviz cinsi ve TL karşılıkları yer almaktadır.

Bilgi Amaçlı Kur Tablosu

ARS ARJANTİN PESOSU 0.03100 TL

ALL ARNAVUTLUK LEKİ 0.49287 TL

BHD BAHREYN DİNARI 108.6301 TL

BDT BANGLADEŞ TAKASI 0.33641 TL

BAM BOSNA HERSEK MARKI 24.4463 TL

BWP BOTSVANA PULASI 3.0779 TL

BRL BREZİLYA REALİ 7.5435 TL

DZD CEZAYİR DİNARI 0.31585 TL

CZK ÇEK KORUNASI 1.9530 TL

IDR ENDONEZYA RUPİSİ 0.00252 TL

MAD FAS DİRHEMİ 4.5492 TL

PHP FİLİPİN PESOSU 0.72289 TL

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI 2.3341 TL

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ 15.1863 TL

INR HİNDİSTAN RUPİSİ 0.46784 TL

HKD HONG KONG DOLARI 5.2433 TL

IQD IRAK DİNARI 0.03126 TL

ISK İZLANDA KRONU 0.33428 TL

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ 0.07652 TL

KES KENYA ŞİLİNİ 0.31688 TL

COP KOLOMBİYA PESOSU 0.01021 TL

LYD LİBYA DİNARI 7.5733 TL

HUF MACAR FORİNTİ 0.12061 TL

MKD MAKEDONYA DİNARI 0.77873 TL

MYR MALEZYA RİNGGİTİ 9.7344 TL

MXN MEKSİKA PESOSU 2.1974 TL

EGP MISIR LİRASI 0.84413 TL

MDL MOLDOVA LEYİ 2.4496 TL

NAD NAMİBYA DOLARI 2.3340 TL

NGN NİJERYA NAİRASI 0.02674 TL

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU 0.00331 TL

PEN PERU YENİ SOLU 11.7016 TL

PLN POLONYA ZLOTİSİ 11.2458 TL

RSD SIRP DİNARI 0.40906 TL

SGD SİNGAPUR DOLARI 31.9268 TL

SDG SUDAN POUNDU 0.06821 TL

SYP SURİYE LİRASI 0.00315 TL

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ 2.3340 TL

THB TAYLAND BAHTI 1.2629 TL

TND TUNUS DİNARI 14.2453 TL

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI 11.7038 TL

UAH UKRAYNA HRYVNASI 0.98764 TL

OMR UMMAN RİYALİ 106.3827 TL

JOD ÜRDÜN DİNARI 57.7678 TL

VND VİETNAM DONGU 0.00156 TL

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ 12.1231 TL

TWD YENİ TAYVAN DOLARI 1.3445 TL

NZD YENİ ZELANDA DOLARI 24.0522 TL

