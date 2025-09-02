TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (TL)

TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan alım satıma konu olmayan dövizler listesi, TL karşılıklarıyla bilgi amaçlı olarak aşağıda yer almaktadır.
Kur Listesi (TL Karşılığı)
ARS ARJANTİN PESOSU: 0.02986 TL
ALL ARNAVUTLUK LEKİ: 0.48960 TL
BHD BAHREYN DİNARI: 109.0566 TL
BDT BANGLADEŞ TAKASI: 0.33797 TL
BAM BOSNA HERSEK MARKI: 24.4209 TL
BWP BOTSVANA PULASI: 3.0712 TL
BRL BREZİLYA REALİ: 7.5579 TL
DZD CEZAYİR DİNARI: 0.31648 TL
CZK ÇEK KORUNASI: 1.9558 TL
IDR ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00251 TL
MAD FAS DİRHEMİ: 4.5400 TL
PHP FİLİPİN PESOSU: 0.71682 TL
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3210 TL
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.2612 TL
INR HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46662 TL
HKD HONG KONG DOLARI: 5.2664 TL
IQD IRAK DİNARI: 0.03138 TL
ISK İZLANDA KRONU: 0.33347 TL
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07618 TL
KES KENYA ŞİLİNİ: 0.31822 TL
COP KOLOMBİYA PESOSU: 0.01024 TL
LYD LİBYA DİNARI: 7.5957 TL
HUF MACAR FORİNTİ: 0.12102 TL
MKD MAKEDONYA DİNARI: 0.77808 TL
MYR MALEZYA RİNGGİTİ: 9.7196 TL
MXN MEKSİKA PESOSU: 2.1901 TL
EGP MISIR LİRASI: 0.84666 TL
MDL MOLDOVA LEYİ: 2.4738 TL
NAD NAMİBYA DOLARI: 2.3207 TL
NGN NİJERYA NAİRASI: 0.02688 TL
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00331 TL
PEN PERU YENİ SOLU: 11.6305 TL
PLN POLONYA ZLOTİSİ: 11.2279 TL
RSD SIRP DİNARI: 0.40865 TL
SGD SİNGAPUR DOLARI: 31.9070 TL
SDG SUDAN POUNDU: 0.06847 TL
SYP SURİYE LİRASI: 0.00316 TL
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3213 TL
THB TAYLAND BAHTI: 1.2703 TL
TND TUNUS DİNARI: 14.2420 TL
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.7485 TL
UAH UKRAYNA HRYVNASI: 0.99350 TL
OMR UMMAN RİYALİ: 106.7932 TL
JOD ÜRDÜN DİNARI: 57.9884 TL
VND VİETNAM DONGU: 0.00156 TL
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.1355 TL
TWD YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3392 TL
NZD YENİ ZELANDA DOLARI: 24.0721 TL