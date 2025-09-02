DOLAR
TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları (TL)

TCMB'nin bilgi amaçlı yayımladığı, alım satıma konu olmayan dövizlerin TL karşılıklarını içeren güncel kur listesi.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 15:39
TCMB'nin Bilgi Amaçlı Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan alım satıma konu olmayan dövizler listesi, TL karşılıklarıyla bilgi amaçlı olarak aşağıda yer almaktadır.

Kur Listesi (TL Karşılığı)

ARS ARJANTİN PESOSU: 0.02986 TL

ALL ARNAVUTLUK LEKİ: 0.48960 TL

BHD BAHREYN DİNARI: 109.0566 TL

BDT BANGLADEŞ TAKASI: 0.33797 TL

BAM BOSNA HERSEK MARKI: 24.4209 TL

BWP BOTSVANA PULASI: 3.0712 TL

BRL BREZİLYA REALİ: 7.5579 TL

DZD CEZAYİR DİNARI: 0.31648 TL

CZK ÇEK KORUNASI: 1.9558 TL

IDR ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00251 TL

MAD FAS DİRHEMİ: 4.5400 TL

PHP FİLİPİN PESOSU: 0.71682 TL

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3210 TL

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.2612 TL

INR HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46662 TL

HKD HONG KONG DOLARI: 5.2664 TL

IQD IRAK DİNARI: 0.03138 TL

ISK İZLANDA KRONU: 0.33347 TL

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07618 TL

KES KENYA ŞİLİNİ: 0.31822 TL

COP KOLOMBİYA PESOSU: 0.01024 TL

LYD LİBYA DİNARI: 7.5957 TL

HUF MACAR FORİNTİ: 0.12102 TL

MKD MAKEDONYA DİNARI: 0.77808 TL

MYR MALEZYA RİNGGİTİ: 9.7196 TL

MXN MEKSİKA PESOSU: 2.1901 TL

EGP MISIR LİRASI: 0.84666 TL

MDL MOLDOVA LEYİ: 2.4738 TL

NAD NAMİBYA DOLARI: 2.3207 TL

NGN NİJERYA NAİRASI: 0.02688 TL

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00331 TL

PEN PERU YENİ SOLU: 11.6305 TL

PLN POLONYA ZLOTİSİ: 11.2279 TL

RSD SIRP DİNARI: 0.40865 TL

SGD SİNGAPUR DOLARI: 31.9070 TL

SDG SUDAN POUNDU: 0.06847 TL

SYP SURİYE LİRASI: 0.00316 TL

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3213 TL

THB TAYLAND BAHTI: 1.2703 TL

TND TUNUS DİNARI: 14.2420 TL

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.7485 TL

UAH UKRAYNA HRYVNASI: 0.99350 TL

OMR UMMAN RİYALİ: 106.7932 TL

JOD ÜRDÜN DİNARI: 57.9884 TL

VND VİETNAM DONGU: 0.00156 TL

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.1355 TL

TWD YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3392 TL

NZD YENİ ZELANDA DOLARI: 24.0721 TL

