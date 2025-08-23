TCMB Analizi: KKM Hesaplarından Çıkış ve Azalan Bilanço Riskleri

Analiz ve yayımlayanlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının blog sayfası Merkezin Güncesinde yayımlanan KKM Hesaplarından Çıkış başlıklı analiz, Kur Korumalı Mevduat uygulamasının kademeli sonlandırılması sürecinin değerlendirmesini sunuyor.

Analizi hazırlayanlar: Korhan Çalışkan (Hazine ve Kurumsal Operasyonlar Genel Müdürlüğü Uzman Yardımcısı), Muhammed Akif Dokumacı (Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü Araştırmacı), Oğuzhan Evli (Uzman Yardımcısı) ve Didem Güneş (Kıdemli Uzman).

Ana bulgular

Analizde, Merkezin gerçek kişiler için KKM hesaplarının yenileme ve açılış işlemlerini sonlandırarak 2025 yılı içinde KKM uygulamasını sonlandırma hedefine ulaştığı belirtiliyor. İki yıldır süren süreçte KKM bakiyesinin kademeli olarak azaldığı vurgulanıyor.

2023 yılı ortasında 140 milyar ABD dolarının üzerine çıkan KKM bakiyesinin atılan adımlarla 21 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 11 milyar dolara gerilediği ifade ediliyor. Bu dönemde bankaların KKM yerine Türk lirası fonlamayı tercih etmeleri için göreli maliyet dinamikleri gözetilerek makroihtiyati düzenlemeler kalibre edildi.

Analizde, KKM ve Türk lirası mevduat için belirlenen zorunlu karşılık oranları, zorunlu karşılık hesaplarına ödenen faiz tutarı ile KKM hesapları için uygulanan asgari faiz oranlarının TCMB nin makroihtiyati araç setini oluşturduğu belirtiliyor. Ayrıca KKM hesaplarına uygulanan stopaj avantajının sonlandırıldığı ve asgari faiz oranlarının kademeli olarak aşağı yönlü revize edildiği hatırlatıldı.

Bu adımlar ve sıkı para politikası sayesinde Türk lirası mevduatın cazibeti korundu. Sonuç olarak KKM hesaplarından çıkış hızlandı ve dövize yönelim sınırlı kaldı. 19 Ağustos 2025 itibarıyla KKM payı yüzde 1,8’e gerilerken TL mevduat payı yüzde 60’ın üzerine çıktı.

Sonuç ve değerlendirme

Analiz, vadesi gelecek KKM hesaplarının önceki dönem bakiye azalışlarına yakın olmasının ürünün sonlandırılması için şartların oluştuğunu gösterdiğini belirtiyor. Enflasyon ana eğiliminde gözlenen gerileme ve Türk lirası mevduatın cazibesi KKM den çıkışı destekledi.

KKM nin sonlandırılması ile sonuçlanan kademeli çıkış süreciyle birlikte para politikasının bankaların Türk lirası fonlama maliyetine aktarımı güçlendi ve merkez bankası bilançosundaki riskler azaldı.