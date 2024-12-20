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TCMB Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Yayınlandı: TÜFE Artış Beklentileri Yükseliyor

TCMB'nin aralık ayı anketine göre, TÜFE artış beklentisi yıl sonu için %45,28'e çıktı. Dolar/TL ve cari işlemler açığı tahminleri de güncellendi.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 10:42
TCMB Aralık Ayı Piyasa Katılımcıları Anketi Yayınlandı: TÜFE Artış Beklentileri Yükseliyor

TCMB Aralık Ayı Anketi Sonuçları Açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Anket, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirildi. Bu dönemde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) artış beklentileri dikkat çekici şekilde yükseldi.

TÜFE Artış Beklentileri

Ankete göre, geçen ay %1,67 olan aralık ayı TÜFE artışı beklentisi, %1,72'ye çıktı. Ayrıca, cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi %44,81'den %45,28'e yükseldi. Bununla birlikte, 12 ay sonrası için TÜFE artış beklentisi %27,20'den %27,07'ye gerilerken, 24 ay sonrası beklenen artış %18,33'ten %18,47'ye yükseldi.

Döviz Kuru Tahminleri

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 35,7205'ten 35,3011'e düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 42,7475'ten 43,2299'a çıktı. Önceki anket döneminde 14,1 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu ay 9,8 milyar dolara gerilemiş durumda. Gelecek yıl için cari işlemler açığı tahmini de 18 milyar dolara indirilmiştir.

Politika Faizi Beklentileri

Politika faiziyle ilgili olarak, cari ay sonu beklentisi %48,51 olarak belirlenirken, 3 ay sonrası için beklenti %43,50'ye düştü. 12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise %30,84'ten %30,88'e yükseldi. Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) artış beklentisi de cari yıl için %3,1'den %3'e, gelecek yıl için ise %3,2'den %3,1'e düştü.

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