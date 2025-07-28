TCMB Başkanı Fatih Karahan Kayseri'de Çeşitli Ziyaretler Gerçekleştirdi

TCMB Başkanı Karahan Kayseri'yi Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Kayseri'de önemli ziyaretlerde bulundu. Karahan, programları kapsamında Kayseri Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Kayseri Sanayi Odası'na ziyaretler gerçekleştirdi.

Valilik ve Belediye Ziyareti

Kayseri'ye çeşitli programlar için gelen Karahan, ilk olarak Kayseri Valisi Gökmen Çiçek’i makamında ziyaret etti. Ardından Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile bir araya gelerek kentteki projelerle ilgili bilgi aldı.

Kayseri'deki İş Dünyasına Hitap

Karahan, bu ziyaret sırasında, yıl başından bu yana farklı şehirlerde iş dünyası ve esnafla buluştuğunu belirterek, Kayseri'nin, bu çerçevede gerçekleştirdiği dördüncü ziyaret olduğunu ifade etti.

KAYSO ile Toplantı

Son olarak, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Başkanı Mehmet Büyüksimitci’yi ziyaret eden Karahan, Kayseri Ticaret Odası’nda iş dünyası temsilcileriyle düzenlenecek toplantıya katılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (ortada) Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i (solda) ziyaret etti. Ziyarete Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan (ortada) Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'i (solda) ziyaret etti. Ziyarete Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç (sağda) da katıldı.