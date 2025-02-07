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TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Tahminleri: 2025 ve 2026 İçin Öngörüler

TCMB Başkanı Karahan, enflasyon tahminlerini açıkladı: 2025'te %24, 2026'da %12 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 10:55
TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Tahminleri: 2025 ve 2026 İçin Öngörüler

TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Tahminleri Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, enflasyonun 2025 yılının sonunda %24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

2026 İçin Beklentiler De Belirlendi

Başkan Kavcıoğlu, 2026 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini ise %12 olarak koruduklarını ifade etti. Bu tahminler, Türkiye’nin ekonomik geleceği açısından kritik öneme sahip.

Ekonomi uzmanları, TCMB'nin bu öngörülerinin piyasa üzerinde etkili olacağını ve enflasyonla mücadelenin devam edeceğini vurguluyor.

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