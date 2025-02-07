TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Tahminleri: 2025 ve 2026 İçin Öngörüler

TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Tahminleri Açıklaması
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, enflasyonun 2025 yılının sonunda %24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.
2026 İçin Beklentiler De Belirlendi
Başkan Kavcıoğlu, 2026 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini ise %12 olarak koruduklarını ifade etti. Bu tahminler, Türkiye’nin ekonomik geleceği açısından kritik öneme sahip.
Ekonomi uzmanları, TCMB'nin bu öngörülerinin piyasa üzerinde etkili olacağını ve enflasyonla mücadelenin devam edeceğini vurguluyor.