TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Tahminleri: 2025 ve 2026 İçin Öngörüler

TCMB Başkanı Karahan'dan Enflasyon Tahminleri Açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, enflasyon konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Kavcıoğlu, enflasyonun 2025 yılının sonunda %24 seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini belirtti.

2026 İçin Beklentiler De Belirlendi

Başkan Kavcıoğlu, 2026 yılına ilişkin enflasyon tahminlerini ise %12 olarak koruduklarını ifade etti. Bu tahminler, Türkiye’nin ekonomik geleceği açısından kritik öneme sahip.

Ekonomi uzmanları, TCMB'nin bu öngörülerinin piyasa üzerinde etkili olacağını ve enflasyonla mücadelenin devam edeceğini vurguluyor.