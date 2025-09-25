TCMB Başkanı Karahan: Sıkı Para Politikası Enflasyonu Güçlendirecek

TCMB Başkanı Fatih Karahan, New York'ta yaptığı sunumda fiyat istikrarı sağlanana kadar sürecek sıkı para politikasının dezenflasyonu güçlendireceğini bildirdi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 09:32
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 09:32
New York'ta 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda sunum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, New York'ta düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı'nda 'Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü' başlıklı sunumunu yatırımcılarla paylaştı. Etkinlik, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), Türkiye - ABD İş Konseyi ve J.P. Morgan Chase Bankası tarafından ortaklaşa organize edildi ve 200'ün üzerinde portföy yöneticisi ile yatırımcının katılımıyla gerçekleşti.

Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir.

Karahan, Orta Vadeli Program'da öngörülen makroekonomik çerçevenin dezenflasyon sürecine katkı sağlayacağını belirtti. Para politikasına ilişkin kararların, politika faizine yönelik atılacak adımların, enflasyon gerçekleşmelerinin, ana eğiliminin ve beklentilerin göz önünde bulundurularak belirleneceğini ifade etti.

Karahan, para politikasının ara hedeflerle uyumlu biçimde, dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde uygulanacağını vurguladı. Adımların büyüklüğü enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilecek ve enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.

