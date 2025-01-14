TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını içeren güncel tabloyu açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 15:34
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 15:34
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur Tablosunu paylaştı. İşte TCMB'nin açıklamış olduğu döviz kurları:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03411
ALLArnavutluk Lekı0.37006
BHDBahreyn Dinarı94.0627
BDTBangladeş Takası0.29186
BAMBosna-Hersek Markı18.5466
BWPBotsvana Pulası2.5195
BRLBrezilya Rialı5.8153
DZDCezayir Dinarı0.26094
CZKÇek Korunası1.4389
IDREndonezya Rupisi0.00218
MADFas Dirhemi3.5234
PHPFilipin Pesosu0.60336
ZARGüney Afrika Randı1.8699
GELGürcistan Lari12.4469
INRHindistan Rupisi0.40961
HKDHong Kong Doları4.5548
IQDIrak Dinarı0.02707
ISKİzlanda Kronu0.25095
KZTKazakistan Tengesi0.06690
KESKenya Şilini0.27394
COPKolombiya Pesosu0.00824
LYDLübnan Dinarı7.1575
HUFMacar Forinti0.08820
MKDMakedonya Dinarı0.59092
MYRMalezya Ringgiti7.8715
MXNMeksika Pesosu1.7188
EGPMısır Lirası0.70276
MDLMoldova Leyi1.8862
NADNamibya Doları1.8705
NGNNijerya Naira'sı0.02289
UZSÖzbekistan Somu0.00273
PENPeru Yeni Solu9.3784
PLNPolonya Zlotisi8.5140
RSDSırp Dinarı0.31048
SGDSingapur Doları25.8926
SDGSudan Poundu0.05906
SYRSuriye Lirası0.00273
SZLSvaziland Lilangeni1.8709
THBTayland Bahtı1.0197
TNDTunus Dinarı11.0176
TMTTürkmenistan Manatı10.1326
UAHUkrayna Hryvnası0.83895
OMRUmman Riyali92.1117
JODÜrdün Dinarı49.9558
VNDVietnam Dongu0.00140
ILSYeni İsrail Şekeli9.7779
TWDYeni Tayvan Doları1.0749
NZDYeni Zelanda Doları19.8600

Bu tablo, yatırımcılar ve döviz piyasalarında işlem yapanlar için değerli bir kaynak niteliği taşımaktadır. TCMB, döviz kurlarını takip etmek isteyenler için güncel bilgileri sağlamaya devam ediyor.

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