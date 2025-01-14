TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur Tablosunu paylaştı. İşte TCMB'nin açıklamış olduğu döviz kurları:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03411 ALL Arnavutluk Lekı 0.37006 BHD Bahreyn Dinarı 94.0627 BDT Bangladeş Takası 0.29186 BAM Bosna-Hersek Markı 18.5466 BWP Botsvana Pulası 2.5195 BRL Brezilya Rialı 5.8153 DZD Cezayir Dinarı 0.26094 CZK Çek Korunası 1.4389 IDR Endonezya Rupisi 0.00218 MAD Fas Dirhemi 3.5234 PHP Filipin Pesosu 0.60336 ZAR Güney Afrika Randı 1.8699 GEL Gürcistan Lari 12.4469 INR Hindistan Rupisi 0.40961 HKD Hong Kong Doları 4.5548 IQD Irak Dinarı 0.02707 ISK İzlanda Kronu 0.25095 KZT Kazakistan Tengesi 0.06690 KES Kenya Şilini 0.27394 COP Kolombiya Pesosu 0.00824 LYD Lübnan Dinarı 7.1575 HUF Macar Forinti 0.08820 MKD Makedonya Dinarı 0.59092 MYR Malezya Ringgiti 7.8715 MXN Meksika Pesosu 1.7188 EGP Mısır Lirası 0.70276 MDL Moldova Leyi 1.8862 NAD Namibya Doları 1.8705 NGN Nijerya Naira'sı 0.02289 UZS Özbekistan Somu 0.00273 PEN Peru Yeni Solu 9.3784 PLN Polonya Zlotisi 8.5140 RSD Sırp Dinarı 0.31048 SGD Singapur Doları 25.8926 SDG Sudan Poundu 0.05906 SYR Suriye Lirası 0.00273 SZL Svaziland Lilangeni 1.8709 THB Tayland Bahtı 1.0197 TND Tunus Dinarı 11.0176 TMT Türkmenistan Manatı 10.1326 UAH Ukrayna Hryvnası 0.83895 OMR Umman Riyali 92.1117 JOD Ürdün Dinarı 49.9558 VND Vietnam Dongu 0.00140 ILS Yeni İsrail Şekeli 9.7779 TWD Yeni Tayvan Doları 1.0749 NZD Yeni Zelanda Doları 19.8600

Bu tablo, yatırımcılar ve döviz piyasalarında işlem yapanlar için değerli bir kaynak niteliği taşımaktadır. TCMB, döviz kurlarını takip etmek isteyenler için güncel bilgileri sağlamaya devam ediyor.