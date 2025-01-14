TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Döviz Kurları Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel kur Tablosunu paylaştı. İşte TCMB'nin açıklamış olduğu döviz kurları:
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03411
|ALL
|Arnavutluk Lekı
|0.37006
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|94.0627
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.29186
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|18.5466
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.5195
|BRL
|Brezilya Rialı
|5.8153
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.26094
|CZK
|Çek Korunası
|1.4389
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00218
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.5234
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.60336
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|1.8699
|GEL
|Gürcistan Lari
|12.4469
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.40961
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.5548
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02707
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.25095
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.06690
|KES
|Kenya Şilini
|0.27394
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00824
|LYD
|Lübnan Dinarı
|7.1575
|HUF
|Macar Forinti
|0.08820
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.59092
|MYR
|Malezya Ringgiti
|7.8715
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.7188
|EGP
|Mısır Lirası
|0.70276
|MDL
|Moldova Leyi
|1.8862
|NAD
|Namibya Doları
|1.8705
|NGN
|Nijerya Naira'sı
|0.02289
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00273
|PEN
|Peru Yeni Solu
|9.3784
|PLN
|Polonya Zlotisi
|8.5140
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.31048
|SGD
|Singapur Doları
|25.8926
|SDG
|Sudan Poundu
|0.05906
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00273
|SZL
|Svaziland Lilangeni
|1.8709
|THB
|Tayland Bahtı
|1.0197
|TND
|Tunus Dinarı
|11.0176
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|10.1326
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.83895
|OMR
|Umman Riyali
|92.1117
|JOD
|Ürdün Dinarı
|49.9558
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00140
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|9.7779
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.0749
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|19.8600
Bu tablo, yatırımcılar ve döviz piyasalarında işlem yapanlar için değerli bir kaynak niteliği taşımaktadır. TCMB, döviz kurlarını takip etmek isteyenler için güncel bilgileri sağlamaya devam ediyor.