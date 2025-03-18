TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin güncel bilgileri paylaştı. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 15:48
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu paylaştı. Aşağıda bu dövizlerin TL karşılıkları yer alıyor:

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03431
ALLNAVUTLUK LEKİ0.40247
BHDBAHREYN DİNARI97.1503
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.30144
BAMBOSNA HERSEK MARKI20.3909
BWPBOTSVANA PULASI2.6974
BRLBREZİLYA REALİ6.4421
DZDCEZAYİR DİNARI0.27501
CZKÇEK KORUNASI1.5948
IDRDONEZYA RUPİSİ0.00223
MADFAS DİRHEMİ3.7952
PHPFİLİPİN PESOSU0.63951
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI2.0260
GELGÜRCİSTAN LARİSİ13.1603
INRHINDİSTAN RUPİSİ0.42313
HKDHONG KONG DOLARI4.7139
IQDIRAK DİNARI0.02796
ISKİZLANDA KRONU0.27404
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07350
KESKENYA ŞİLİNİ0.28304
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00899
LYDLİBYA DİNARI7.6073
HUFMACAR FORİNTİ0.10046
MKDMAKEDONYA DİNARI0.64967
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.2396
MXNMEKSİKA PESOSU1.8285
EGPMISIR LİRASI0.72568
MDLMOLDOVA LEYİ2.0381
NADNAMİBYA DOLARI2.0263
NGNNİJERYA NAİRASI0.02379
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00283
PENPERU YENİ SOLU10.0563
PLNPOLONYA ZLOTİSİ9.5600
RSDSIRP DİNARI0.34106
SGDSİNGAPUR DOLARI27.4933
SDGSUDAN POUNDU0.06099
SYRSÜRİYE LİRASI0.00282
SZLSVAZİLAND LİLA2.0260
THBTAYLAND BAHTI1.0904
TNDTUNUS DİNARI11.8948
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.4652
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.88051
OMRUMMAN RİYALİ95.1366
JODÜRDÜN DİNARI51.6284
VNDVİETNAM DONGU0.00143
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ10.0140
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.1101
NZDYENİ ZELANDA DOLARI21.2957

Bu veriler, uluslararası döviz piyasalarındaki dalgalanmaların anlaşılmasına katkıda bulunuyor.

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