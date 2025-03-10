TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Bu veriler, döviz ticaretiyle ilgilenmeyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Güncel Döviz Kurları

TCMB'nin yayınladığı döviz kur tablosuna göre bazı dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları şu şekildedir:

ARS - Arjantin Pesosu: 0.03426 TL

- Arjantin Pesosu: 0.03426 TL ALL - Arnavutluk Lekesi: 0.39846 TL

- Arnavutluk Lekesi: 0.39846 TL BHD - Bahreyn Dinarı: 96.7868 TL

- Bahreyn Dinarı: 96.7868 TL BDT - Bangladeş Takası: 0.30032 TL

- Bangladeş Takası: 0.30032 TL BAM - Bosna-Hersek Markı: 20.1940 TL

- Bosna-Hersek Markı: 20.1940 TL BWP - Botsvana Pulası: 2.6710 TL

- Botsvana Pulası: 2.6710 TL BRL - Brezilya Reali: 6.3015 TL

- Brezilya Reali: 6.3015 TL DZD - Cezayir Dinarı: 0.27318 TL

- Cezayir Dinarı: 0.27318 TL CZK - Çek Korunası: 1.5873 TL

- Çek Korunası: 1.5873 TL IDR - Endonezya Rupisi: 0.00223 TL

- Endonezya Rupisi: 0.00223 TL MAD - Fas Dirhemi: 3.7523 TL

- Fas Dirhemi: 3.7523 TL PHP - Filipin Pesosu: 0.63570 TL

- Filipin Pesosu: 0.63570 TL ZAR - Güney Afrika Randı: 1.9993 TL

- Güney Afrika Randı: 1.9993 TL GEL - Gürcistan Lari: 13.1490 TL

- Gürcistan Lari: 13.1490 TL INR - Hindistan Rupisi: 0.41774 TL

- Hindistan Rupisi: 0.41774 TL HKD - Hong Kong Doları: 4.6977 TL

- Hong Kong Doları: 4.6977 TL IQD - Irak Dinarı: 0.02785 TL

- Irak Dinarı: 0.02785 TL ISK - İzlanda Kronu: 0.26951 TL

- İzlanda Kronu: 0.26951 TL KZT - Kazakistan Tengesi: 0.07435 TL

- Kazakistan Tengesi: 0.07435 TL KES - Kenya Şilini: 0.28242 TL

- Kenya Şilini: 0.28242 TL COP - Kolombiya Pesosu: 0.00883 TL

- Kolombiya Pesosu: 0.00883 TL LYD - Libya Dinarı: 7.5669 TL

- Libya Dinarı: 7.5669 TL HUF - Macar Forinti: 0.09925 TL

- Macar Forinti: 0.09925 TL MKD - Makedonya Dinarı: 0.64337 TL

- Makedonya Dinarı: 0.64337 TL MYR - Malezya Ringgiti: 8.2488 TL

- Malezya Ringgiti: 8.2488 TL MXN - Meksika Pesosu: 1.8021 TL

- Meksika Pesosu: 1.8021 TL EGP - Mısır Lirası: 0.72140 TL

- Mısır Lirası: 0.72140 TL MDL - Moldova Leyi: 2.0283 TL

- Moldova Leyi: 2.0283 TL NAD - Namibya Doları: 1.9994 TL

- Namibya Doları: 1.9994 TL NGN - Nijerya Nairası: 0.02389 TL

- Nijerya Nairası: 0.02389 TL UZS - Özbekistan Somu: 0.00282 TL

- Özbekistan Somu: 0.00282 TL PEN - Peru Yeni Solu: 9.9832 TL

- Peru Yeni Solu: 9.9832 TL PLN - Polonya Zlotisi: 9.4557 TL

- Polonya Zlotisi: 9.4557 TL RSD - Sırp Dinarı: 0.33812 TL

- Sırp Dinarı: 0.33812 TL SGD - Singapur Doları: 27.4124 TL

- Singapur Doları: 27.4124 TL SDG - Sudan Poundu: 0.06077 TL

- Sudan Poundu: 0.06077 TL SYR - Suriye Lirası: 0.00281 TL

- Suriye Lirası: 0.00281 TL SZL - Svaziland Lilangi: 1.9992 TL

- Svaziland Lilangi: 1.9992 TL THB - Tayland Bahtı: 1.0799 TL

- Tayland Bahtı: 1.0799 TL TND - Tunus Dinarı: 11.8092 TL

- Tunus Dinarı: 11.8092 TL TMT - Türkmenistan Manatı: 10.4262 TL

- Türkmenistan Manatı: 10.4262 TL UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.88307 TL

- Ukrayna Hryvnası: 0.88307 TL OMR - Umman Riyali: 94.7793 TL

- Umman Riyali: 94.7793 TL JOD - Ürdün Dinarı: 51.4286 TL

- Ürdün Dinarı: 51.4286 TL VND - Vietnam Dongu: 0.00143 TL

- Vietnam Dongu: 0.00143 TL ILS - Yeni İsrail Şekeli: 10.0808 TL

- Yeni İsrail Şekeli: 10.0808 TL TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.1111 TL

- Yeni Tayvan Doları: 1.1111 TL NZD - Yeni Zelanda Doları: 20.9244 TL

TCMB tarafından açıklanan bu veriler, döviz yatırımcıları için yön belirleyici bir role sahiptir. Güncel döviz kurları alım-satım süreçlerinde dikkate alınmalıdır.