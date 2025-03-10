TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları Açıklandı

TCMB'nin Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Bu veriler, döviz ticaretiyle ilgilenmeyenler için önemli bir kaynak niteliği taşıyor.
Güncel Döviz Kurları
TCMB'nin yayınladığı döviz kur tablosuna göre bazı dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılıkları şu şekildedir:
- ARS - Arjantin Pesosu: 0.03426 TL
- ALL - Arnavutluk Lekesi: 0.39846 TL
- BHD - Bahreyn Dinarı: 96.7868 TL
- BDT - Bangladeş Takası: 0.30032 TL
- BAM - Bosna-Hersek Markı: 20.1940 TL
- BWP - Botsvana Pulası: 2.6710 TL
- BRL - Brezilya Reali: 6.3015 TL
- DZD - Cezayir Dinarı: 0.27318 TL
- CZK - Çek Korunası: 1.5873 TL
- IDR - Endonezya Rupisi: 0.00223 TL
- MAD - Fas Dirhemi: 3.7523 TL
- PHP - Filipin Pesosu: 0.63570 TL
- ZAR - Güney Afrika Randı: 1.9993 TL
- GEL - Gürcistan Lari: 13.1490 TL
- INR - Hindistan Rupisi: 0.41774 TL
- HKD - Hong Kong Doları: 4.6977 TL
- IQD - Irak Dinarı: 0.02785 TL
- ISK - İzlanda Kronu: 0.26951 TL
- KZT - Kazakistan Tengesi: 0.07435 TL
- KES - Kenya Şilini: 0.28242 TL
- COP - Kolombiya Pesosu: 0.00883 TL
- LYD - Libya Dinarı: 7.5669 TL
- HUF - Macar Forinti: 0.09925 TL
- MKD - Makedonya Dinarı: 0.64337 TL
- MYR - Malezya Ringgiti: 8.2488 TL
- MXN - Meksika Pesosu: 1.8021 TL
- EGP - Mısır Lirası: 0.72140 TL
- MDL - Moldova Leyi: 2.0283 TL
- NAD - Namibya Doları: 1.9994 TL
- NGN - Nijerya Nairası: 0.02389 TL
- UZS - Özbekistan Somu: 0.00282 TL
- PEN - Peru Yeni Solu: 9.9832 TL
- PLN - Polonya Zlotisi: 9.4557 TL
- RSD - Sırp Dinarı: 0.33812 TL
- SGD - Singapur Doları: 27.4124 TL
- SDG - Sudan Poundu: 0.06077 TL
- SYR - Suriye Lirası: 0.00281 TL
- SZL - Svaziland Lilangi: 1.9992 TL
- THB - Tayland Bahtı: 1.0799 TL
- TND - Tunus Dinarı: 11.8092 TL
- TMT - Türkmenistan Manatı: 10.4262 TL
- UAH - Ukrayna Hryvnası: 0.88307 TL
- OMR - Umman Riyali: 94.7793 TL
- JOD - Ürdün Dinarı: 51.4286 TL
- VND - Vietnam Dongu: 0.00143 TL
- ILS - Yeni İsrail Şekeli: 10.0808 TL
- TWD - Yeni Tayvan Doları: 1.1111 TL
- NZD - Yeni Zelanda Doları: 20.9244 TL
TCMB tarafından açıklanan bu veriler, döviz yatırımcıları için yön belirleyici bir role sahiptir. Güncel döviz kurları alım-satım süreçlerinde dikkate alınmalıdır.