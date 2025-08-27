TCMB'den Bilgilendirme: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şu şekilde yer almaktadır.
Kurlar (Döviz Kodu — Döviz Cinsi — TL Karşılığı)
ARS ARJANTİN PESOSU: 0.03024 TL
ALL ARNAVUTLUK LEKİ: 0.48693 TL
BHD BAHREYN DİNARI: 108.7413 TL
BDT BANGLADEŞ TAKASI: 0.33682 TL
BAM BOSNA HERSEK MARKI: 24.2287 TL
BWP BOTSVANA PULASI: 3.0565 TL
BRL BREZİLYA REALİ: 7.5483 TL
DZD CEZAYİR DİNARI: 0.31459 TL
CZK ÇEK KORUNASI: 1.9356 TL
IDR ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00251 TL
MAD FAS DİRHEMİ: 4.5160 TL
PHP FİLİPİN PESOSU: 0.71611 TL
ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3071 TL
GEL GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.2133 TL
INR HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46717 TL
HKD HONG KONG DOLARI: 5.2685 TL
IQD IRAK DİNARI: 0.03130 TL
ISK İZLANDA KRONU: 0.33220 TL
KZT KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07609 TL
KES KENYA ŞİLİNİ: 0.31734 TL
COP KOLOMBİYA PESOSU: 0.01011 TL
LYD LİBYA DİNARI: 7.5557 TL
HUF MACAR FORİNTİ: 0.11970 TL
MKD MAKEDONYA DİNARI: 0.77176 TL
MYR MALEZYA RİNGGİTİ: 9.6812 TL
MXN MEKSİKA PESOSU: 2.1870 TL
EGP MISIR LİRASI: 0.84275 TL
MDL MOLDOVA LEYİ: 2.4803 TL
NAD NAMİBYA DOLARI: 2.3079 TL
NGN NİJERYA NAİRASI: 0.02671 TL
UZS ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00330 TL
PEN PERU YENİ SOLU: 11.5528 TL
PLN POLONYA ZLOTİSİ: 11.1237 TL
RSD SIRP DİNARI: 0.40540 TL
SGD SİNGAPUR DOLARI: 31.7988 TL
SDG SUDAN POUNDU: 0.06829 TL
SYP SURİYE LİRASI: 0.00315 TL
SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3071 TL
THB TAYLAND BAHTI: 1.2623 TL
TND TUNUS DİNARI: 14.1650 TL
TMT TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.7159 TL
UAH UKRAYNA HRYVNASI: 0.99254 TL
OMR UMMAN RİYALİ: 106.5000 TL
JOD ÜRDÜN DİNARI: 57.8277 TL
VND VİETNAM DONGU: 0.00155 TL
ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.2534 TL
TWD YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3378 TL
NZD YENİ ZELANDA DOLARI: 23.8681 TL
Not: Listede yer alan kurlar bilgi amaçlıdır ve TCMB tarafından yayımlanmıştır.