TCMB'den Bilgilendirme: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin bilgi amaçlı yayımladığı alım satıma konu olmayan döviz kurları listesi; döviz kodu, cinsi ve TL karşılıklarıyla.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 15:47
TCMB'den Bilgilendirme: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları

TCMB'nin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosu şu şekilde yer almaktadır.

Kurlar (Döviz Kodu — Döviz Cinsi — TL Karşılığı)

ARS ARJANTİN PESOSU: 0.03024 TL

ALL ARNAVUTLUK LEKİ: 0.48693 TL

BHD BAHREYN DİNARI: 108.7413 TL

BDT BANGLADEŞ TAKASI: 0.33682 TL

BAM BOSNA HERSEK MARKI: 24.2287 TL

BWP BOTSVANA PULASI: 3.0565 TL

BRL BREZİLYA REALİ: 7.5483 TL

DZD CEZAYİR DİNARI: 0.31459 TL

CZK ÇEK KORUNASI: 1.9356 TL

IDR ENDONEZYA RUPİSİ: 0.00251 TL

MAD FAS DİRHEMİ: 4.5160 TL

PHP FİLİPİN PESOSU: 0.71611 TL

ZAR GÜNEY AFRİKA RANDI: 2.3071 TL

GEL GÜRCİSTAN LARİSİ: 15.2133 TL

INR HİNDİSTAN RUPİSİ: 0.46717 TL

HKD HONG KONG DOLARI: 5.2685 TL

IQD IRAK DİNARI: 0.03130 TL

ISK İZLANDA KRONU: 0.33220 TL

KZT KAZAKİSTAN TENGESİ: 0.07609 TL

KES KENYA ŞİLİNİ: 0.31734 TL

COP KOLOMBİYA PESOSU: 0.01011 TL

LYD LİBYA DİNARI: 7.5557 TL

HUF MACAR FORİNTİ: 0.11970 TL

MKD MAKEDONYA DİNARI: 0.77176 TL

MYR MALEZYA RİNGGİTİ: 9.6812 TL

MXN MEKSİKA PESOSU: 2.1870 TL

EGP MISIR LİRASI: 0.84275 TL

MDL MOLDOVA LEYİ: 2.4803 TL

NAD NAMİBYA DOLARI: 2.3079 TL

NGN NİJERYA NAİRASI: 0.02671 TL

UZS ÖZBEKİSTAN SOMU: 0.00330 TL

PEN PERU YENİ SOLU: 11.5528 TL

PLN POLONYA ZLOTİSİ: 11.1237 TL

RSD SIRP DİNARI: 0.40540 TL

SGD SİNGAPUR DOLARI: 31.7988 TL

SDG SUDAN POUNDU: 0.06829 TL

SYP SURİYE LİRASI: 0.00315 TL

SZL SVAZİLAND LİLANGENİSİ: 2.3071 TL

THB TAYLAND BAHTI: 1.2623 TL

TND TUNUS DİNARI: 14.1650 TL

TMT TÜRKMENİSTAN MANATI: 11.7159 TL

UAH UKRAYNA HRYVNASI: 0.99254 TL

OMR UMMAN RİYALİ: 106.5000 TL

JOD ÜRDÜN DİNARI: 57.8277 TL

VND VİETNAM DONGU: 0.00155 TL

ILS YENİ İSRAİL ŞEKELİ: 12.2534 TL

TWD YENİ TAYVAN DOLARI: 1.3378 TL

NZD YENİ ZELANDA DOLARI: 23.8681 TL

Not: Listede yer alan kurlar bilgi amaçlıdır ve TCMB tarafından yayımlanmıştır.

