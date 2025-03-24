TCMB'den Döviz Kurları Bilgilendirmesi: Alım Satıma Konu Olmayan Kurlar

TCMB, alım satıma konu olmayan döviz kurlarını belirtti. İşte detaylı kur tablosu.

Yayın Tarihi: 24.03.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 15:44
TCMB'den Döviz Kurları Bilgilendirmesi: Alım Satıma Konu Olmayan Kurlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu kamuoyuyla paylaştı. İşte detaylı bilgiler:

Döviz KoduDöviz CinsiTL Karşılığı
ARSARJANTİN PESOSU0.03546
ALLNAVUTLUK LEKİ0.41573
BHDBAHREYN DİNARI100.5243
BDTBANGLADEŞ TAKASI0.31189
BAMBOSNA HERSEK MARKI20.9348
BWPBOTSVANA PULASI2.7833
BRLBREZİLYA REALİ6.6143
DZDCEZAYİR DİNARI0.28321
CZKÇEK KORUNASI1.6448
IDRDONESYA RUPİSİ0.00229
MADFAS DİRHEMİ3.9498
PHPFİLİPİN PESOSU0.66110
ZARGÜNEY AFRİKA RANDI2.0916
GELGÜRCİSTAN LARİSİ13.6310
INRHİNDİSTAN RUPİSİ0.44267
HKDHONG KONG DOLARI4.8750
IQDIRAK DİNARI0.02893
ISKİZLANDA KRONU0.28407
KZTKAZAKİSTAN TENGESİ0.07532
KESKENYA ŞİLİNİ0.29296
COPKOLOMBİYA PESOSU0.00914
LYDLİBYA DİNARI7.8523
HUFMACAR FORİNTİ0.10313
MKDMAKEDONYA DİNARI0.66703
MYRMALEZYA RİNGGİTİ8.5463
MXNMEKSİKA PESOSU1.8778
EGPMISIR LİRASI0.74890
MDLMOLDOVA LEYİ2.1023
NADNAMİBYA DOLARI2.0916
NGNNİJERYA NAİRASI0.02477
UZSÖZBEKİSTAN SOMU0.00293
PENPERU YENİ SOLU10.4254
PLNPOLONYA ZLOTİSİ9.8166
RSDSIRP DİNARI0.35022
SGDSİNGAPUR DOLARI28.3353
SDGSUDAN POUNDU0.06311
SYRSURİYE LİRASI0.00291
SZLSVAZİLAND LİLASI2.0916
THBTAYLAND BAHTI1.1186
TNDTUNUS DİNARI12.2496
TMTTÜRKMENİSTAN MANATI10.8278
UAHUKRAYNA HRYVNASI0.90937
OMRUMMAN RİYALİ98.4430
JODÜRDÜN DİNARI53.4247
VNDVİETNAM DONGU0.00148
ILSYENİ İSRAİL ŞEKELİ10.2367
TWDYENİ TAYVAN DOLARI1.1475
NZDYENİ ZELANDA DOLARI21.7247

TCMB'nin sunduğu bu bilgiler, döviz işlemleri gerçekleştirenler için yol gösterici nitelikte olup, ekonomik karar verme süreçlerine yardımcı olacaktır.

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