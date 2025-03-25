TCMB'den Döviz Kurları Tablosu: Alım Satıma Konu Olmayan Kurlar

TCMB, alım satıma konu olmayan dövizlerle ilgili güncel kur tablosunu açıkladı. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 25.03.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 15:44
TCMB'den Döviz Kurları Tablosu: Alım Satıma Konu Olmayan Kurlar

TCMB'den Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda yer alan tablo, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılığını göstermektedir.

Güncel Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı
ARSArjantin Pesosu0.03551
ALLArnavutluk Leki0.41524
BHDBahreyn Dinarı100.6400
BDTBangladeş Takası0.31229
BAMBosna-Hersek Markı20.9328
BWPBotsvana Pulası2.7831
BRLBrezilya Reali6.5821
DZDCezayir Dinarı0.28298
CZKÇek Korunası1.6500
IDREndonezya Rupisi0.00229
MADFas Dirhemi3.9639
PHPFilipin Pesosu0.65954
ZARGüney Afrika Randı2.0888
GELGürcistan Larisi13.6632
INRHindistan Rupisi0.44265
HKDHong Kong Doları4.8799
IQDIrak Dinarı0.02896
ISKİzlanda Kronu0.28486
KZTKazakistan Tengesi0.07542
KESKenya Şilini0.29322
COPKolombiya Pesosu0.00916
LYDLibya Dinarı7.8488
HUFMacar Forinti0.10320
MKDMakedonya Dinarı0.66689
MYRMalezya Ringgiti8.5534
MXNMeksika Pesosu1.8945
EGPMısır Lirası0.75030
MDLMoldova Leyi2.0998
NADNamibya Doları2.0889
NGNNijerya Nairası0.02476
UZSÖzbekistan Somu0.00293
PENPeru Yeni Solu10.4000
PLNPolonya Zlotisi9.8545
RSDSırp Dinarı0.35001
SGDSingapur Doları28.3960
SDGSudan Poundu0.06318
SYRSuriye Lirası0.00292
SZLSvatzi Lilangeni2.0889
THBTayland Bahtı1.1204
TNDTunus Dinarı12.2527
TMTTürkmenistan Manatı10.8417
UAHUkrayna Hryvnası0.91024
OMRUmman Riyali98.5719
JODÜrdün Dinarı53.5159
VNDVietnam Dongu0.00148
ILSYeni İsrail Şekeli10.3119
TWDYeni Tayvan Doları1.1477
NZDYeni Zelanda Doları21.7962

Döviz kurları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara göre değişiklik göstermektedir. TCMB'nin bu tabloyu güncel tutması, döviz yatırımcıları ve iş insanları için faydalı bir kaynak olmaktadır.

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