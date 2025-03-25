TCMB'den Döviz Kurları Tablosu: Alım Satıma Konu Olmayan Kurlar

TCMB'den Döviz Kurları Tablosu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda yer alan tablo, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılığını göstermektedir.
Güncel Döviz Kurları
|Döviz Kodu
|Döviz Cinsi
|TL Karşılığı
|ARS
|Arjantin Pesosu
|0.03551
|ALL
|Arnavutluk Leki
|0.41524
|BHD
|Bahreyn Dinarı
|100.6400
|BDT
|Bangladeş Takası
|0.31229
|BAM
|Bosna-Hersek Markı
|20.9328
|BWP
|Botsvana Pulası
|2.7831
|BRL
|Brezilya Reali
|6.5821
|DZD
|Cezayir Dinarı
|0.28298
|CZK
|Çek Korunası
|1.6500
|IDR
|Endonezya Rupisi
|0.00229
|MAD
|Fas Dirhemi
|3.9639
|PHP
|Filipin Pesosu
|0.65954
|ZAR
|Güney Afrika Randı
|2.0888
|GEL
|Gürcistan Larisi
|13.6632
|INR
|Hindistan Rupisi
|0.44265
|HKD
|Hong Kong Doları
|4.8799
|IQD
|Irak Dinarı
|0.02896
|ISK
|İzlanda Kronu
|0.28486
|KZT
|Kazakistan Tengesi
|0.07542
|KES
|Kenya Şilini
|0.29322
|COP
|Kolombiya Pesosu
|0.00916
|LYD
|Libya Dinarı
|7.8488
|HUF
|Macar Forinti
|0.10320
|MKD
|Makedonya Dinarı
|0.66689
|MYR
|Malezya Ringgiti
|8.5534
|MXN
|Meksika Pesosu
|1.8945
|EGP
|Mısır Lirası
|0.75030
|MDL
|Moldova Leyi
|2.0998
|NAD
|Namibya Doları
|2.0889
|NGN
|Nijerya Nairası
|0.02476
|UZS
|Özbekistan Somu
|0.00293
|PEN
|Peru Yeni Solu
|10.4000
|PLN
|Polonya Zlotisi
|9.8545
|RSD
|Sırp Dinarı
|0.35001
|SGD
|Singapur Doları
|28.3960
|SDG
|Sudan Poundu
|0.06318
|SYR
|Suriye Lirası
|0.00292
|SZL
|Svatzi Lilangeni
|2.0889
|THB
|Tayland Bahtı
|1.1204
|TND
|Tunus Dinarı
|12.2527
|TMT
|Türkmenistan Manatı
|10.8417
|UAH
|Ukrayna Hryvnası
|0.91024
|OMR
|Umman Riyali
|98.5719
|JOD
|Ürdün Dinarı
|53.5159
|VND
|Vietnam Dongu
|0.00148
|ILS
|Yeni İsrail Şekeli
|10.3119
|TWD
|Yeni Tayvan Doları
|1.1477
|NZD
|Yeni Zelanda Doları
|21.7962
Döviz kurları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara göre değişiklik göstermektedir. TCMB'nin bu tabloyu güncel tutması, döviz yatırımcıları ve iş insanları için faydalı bir kaynak olmaktadır.