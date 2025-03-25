TCMB'den Döviz Kurları Tablosu: Alım Satıma Konu Olmayan Kurlar

TCMB'den Döviz Kurları Tablosu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), alım satıma konu olmayan dövizlere ilişkin bilgi amaçlı kur tablosunu güncelledi. Aşağıda yer alan tablo, çeşitli dövizlerin Türk Lirası (TL) karşılığını göstermektedir.

Güncel Döviz Kurları

Döviz Kodu Döviz Cinsi TL Karşılığı ARS Arjantin Pesosu 0.03551 ALL Arnavutluk Leki 0.41524 BHD Bahreyn Dinarı 100.6400 BDT Bangladeş Takası 0.31229 BAM Bosna-Hersek Markı 20.9328 BWP Botsvana Pulası 2.7831 BRL Brezilya Reali 6.5821 DZD Cezayir Dinarı 0.28298 CZK Çek Korunası 1.6500 IDR Endonezya Rupisi 0.00229 MAD Fas Dirhemi 3.9639 PHP Filipin Pesosu 0.65954 ZAR Güney Afrika Randı 2.0888 GEL Gürcistan Larisi 13.6632 INR Hindistan Rupisi 0.44265 HKD Hong Kong Doları 4.8799 IQD Irak Dinarı 0.02896 ISK İzlanda Kronu 0.28486 KZT Kazakistan Tengesi 0.07542 KES Kenya Şilini 0.29322 COP Kolombiya Pesosu 0.00916 LYD Libya Dinarı 7.8488 HUF Macar Forinti 0.10320 MKD Makedonya Dinarı 0.66689 MYR Malezya Ringgiti 8.5534 MXN Meksika Pesosu 1.8945 EGP Mısır Lirası 0.75030 MDL Moldova Leyi 2.0998 NAD Namibya Doları 2.0889 NGN Nijerya Nairası 0.02476 UZS Özbekistan Somu 0.00293 PEN Peru Yeni Solu 10.4000 PLN Polonya Zlotisi 9.8545 RSD Sırp Dinarı 0.35001 SGD Singapur Doları 28.3960 SDG Sudan Poundu 0.06318 SYR Suriye Lirası 0.00292 SZL Svatzi Lilangeni 2.0889 THB Tayland Bahtı 1.1204 TND Tunus Dinarı 12.2527 TMT Türkmenistan Manatı 10.8417 UAH Ukrayna Hryvnası 0.91024 OMR Umman Riyali 98.5719 JOD Ürdün Dinarı 53.5159 VND Vietnam Dongu 0.00148 ILS Yeni İsrail Şekeli 10.3119 TWD Yeni Tayvan Doları 1.1477 NZD Yeni Zelanda Doları 21.7962

Döviz kurları, uluslararası piyasalardaki dalgalanmalara göre değişiklik göstermektedir. TCMB'nin bu tabloyu güncel tutması, döviz yatırımcıları ve iş insanları için faydalı bir kaynak olmaktadır.