TCMB'den Kredi Kartı Faizlerinde 25 Baz Puan İndirim

TCMB, kredi kartı nakit çekim ve KMH faizlerinde 25 baz puan indirim yaptı; oranlar 24 Eylül 2025'te ilan edilip 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulanacak.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 09:29
TCMB'den Kredi Kartı Faizlerinde 25 Baz Puan İndirim

TCMB'den Kredi Kartı Faizlerinde 25 Baz Puan İndirim

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğle kredi kartı işlemlerinde düzenleme

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB), kredi kartı işlemlerinde uygulanan faiz oranlarında indirim kararı aldı.

TCMB tarafından hazırlanan "Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesap (KMH) faizlerinde 25 baz puan indirim yapıldı.

Değişiklik kapsamında hesaplanan oranlar 24 Eylül 2025'te TCMB tarafından ilan edilecek ve 1 Ekim 2025'ten itibaren uygulanacak.

İLGİLİ HABERLER

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye-Kırgızistan 12. Dönem KEK Protokolü İmzalandı
2
TEKNOFEST Drone Şampiyonu Hüseyin Ablak
3
BKM Genel Müdürü Deniz: TROY Kartlar 67 Milyona Ulaştı, %20 Pazar Payı
4
Kısa Vadeli Dış Borç Stoku Temmuzda %1,1 Artışla 170,9 Milyar Dolar
5
Brent petrol varili 67,30 dolardan işlem görüyor — Fed kararı ve stok verileri etkili
6
BIST 100 Güne Yükselişle Başladı — Bankacılık ve Holding Pozitif
7
BKM Genel Müdürü Deniz: TROY'un Sınır Ötesi İhracı İçin İlk Temaslar Başladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor