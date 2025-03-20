TCMB'den Önemli Hamle: 1 Haftalık Repo İhalelerine Ara Verdi

TCMB, 1 hafta vadeli repo ihalelerine geçici bir süreliğine ara verileceğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 18:45
TCMB'den Önemli Hamle: 1 Haftalık Repo İhalelerine Ara Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıkladı. Bu karar, bankanın Türk Lirası Likidite Yönetimi kapsamında yapılan incelemeler sonucunda alındı.

TCMB tarafından yapılan duyuruda, finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği belirtildi. Banka, bu süreçte piyasa koşullarının ve likidite gereksinimlerinin göz önünde bulundurularak repo ihalelerine ara verilmesine karar verdiğini ifade etti.

Bu durum, piyasalarda dalgalanmalara neden olabileceği gibi, yatırımcıların ve piyasa katılımcılarının dikkatle takip etmesi gereken bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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