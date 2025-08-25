TCMB Döviz Kurları (15:30) — Gösterge Kurlar

TCMB Döviz Kurları (15:30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Gösterge Döviz Kurları
1ABD DOLARI40.920540.994240.891841.0557
AVUSTRALYA DOLARI26.508926.681726.386926.8418
1DANİMARKA KRONU6.40436.43576.39986.4505
1EURO47.877347.963647.843848.0355
1İNGİLİZ STERLİNİ55.171155.458855.132555.5419
1İSVİÇRE FRANGI50.886051.212750.809751.2896
1İSVEÇ KRONU4.27984.32414.27684.3340
1KANADA DOLARI29.548029.681329.438729.7941
1KUVEYT DİNARI133.2504134.9940131.2516137.0189
1NORVEÇ KRONU4.04194.06914.03914.0784
1SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ10.906110.925710.824311.0077
100JAPON YENİ27.710727.894227.608128.0001
BULGAR LEVASI24.342124.66071
RUMEN LEYİ9.41979.54301
RUS RUBLESİ0.504480.511081
ÇİN YUANI5.68755.76191
PAKİSTAN RUPİSİ0.143430.145311
KATAR RİYALİ11.164111.31021
GÜNEY KORE WONU0.029340.029731
AZERBAYCAN YENİ MANATI23.936024.24921
BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ11.078911.2239
Çapraz Kurlar
BirimDöviz CinsiÇapraz KurDöviz Cinsi
1ABD DOLARI1.5400AVUSTRALYA DOLARI1ABD DOLARI6.3797DANİMARKA KRONU1ABD DOLARI0.8023İSVİÇRE FRANGI1ABD DOLARI9.5207İSVEÇ KRONU1ABD DOLARI147.32JAPON YENİ1ABD DOLARI1.3830KANADA DOLARI1ABD DOLARI10.10NORVEÇ KRONU1ABD DOLARI3.7521SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ1EURO1.1700ABD DOLARI1İNGİLİZ STERLİNİ1.3506ABD DOLARI1KUVEYT DİNARI3.2747ABD DOLARI1ABD DOLARI1.6716BULGAR LEVASI1ABD DOLARI4.3198RUMEN LEYİ1ABD DOLARI80.66RUS RUBLESİ1ABD DOLARI7.1545ÇİN YUANI1ABD DOLARI283.70PAKİSTAN RUPİSİ1ABD DOLARI3.6448KATAR RİYALİ1ABD DOLARI1387GÜNEY KORE WONU1ABD DOLARI1.7000AZERBAYCAN YENİ MANATI1ABD DOLARI3.6729BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Bilgi için
1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)1.36965ABD DOLARI1ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR)56.0973TÜRK LİRASI
Not: Veriler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından saat 15.30'da ilan edilen gösterge niteliğindeki kurlardır.