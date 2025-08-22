DOLAR
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Gösterge ve Çapraz Kurlar

TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları ve çapraz kurlar yayımlandı. USD, EUR, JPY ve diğer para birimlerinin güncel değerleri burada.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 16:05
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 16:05
TCMB Gösterge Döviz Kurları (Saat 15:30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Gösterge Kurları

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 40.8507, Döviz Satış: 40.9243, Efektif Alış: 40.8221, Efektif Satış: 40.9857

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.1730, Döviz Satış: 26.3436, Efektif Alış: 26.0526, Efektif Satış: 26.5017

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.3366, Döviz Satış: 6.3677, Efektif Alış: 6.3321, Efektif Satış: 6.3823

1 EURO — Döviz Alış: 47.3729, Döviz Satış: 47.4582, Efektif Alış: 47.3397, Efektif Satış: 47.5294

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 54.6879, Döviz Satış: 54.9730, Efektif Alış: 54.6496, Efektif Satış: 55.0555

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.3594, Döviz Satış: 50.6827, Efektif Alış: 50.2838, Efektif Satış: 50.7587

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.2197, Döviz Satış: 4.2634, Efektif Alış: 4.2168, Efektif Satış: 4.2732

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.3213, Döviz Satış: 29.4536, Efektif Alış: 29.2128, Efektif Satış: 29.5655

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 132.7674, Döviz Satış: 134.5047, Efektif Alış: 130.7759, Efektif Satış: 136.5222

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 3.9922, Döviz Satış: 4.0190, Efektif Alış: 3.9894, Efektif Satış: 4.0283

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.8868, Döviz Satış: 10.9065, Efektif Alış: 10.8052, Efektif Satış: 10.9883

100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.4174, Döviz Satış: 27.5990, Efektif Alış: 27.3160, Efektif Satış: 27.7039

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.0872, Döviz Satış: 24.4024

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3210, Döviz Satış: 9.4430

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.5044, Döviz Satış: 0.5110

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.6578, Döviz Satış: 5.7318

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.1432, Döviz Satış: 0.1451

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.1454, Döviz Satış: 11.2913

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02918, Döviz Satış: 0.02957

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 23.8951, Döviz Satış: 24.2078

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.0599, Döviz Satış: 11.2046

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI = 1.5571 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI = 6.4368 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI = 0.8093 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI = 9.6397 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 148.64 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI = 1.3913 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI = 10.21 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 3.7523 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO = 1.1597 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3410 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI = 3.2684 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI = 1.6864 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI = 4.3581 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI = 80.53 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI = 7.1798 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI = 283.59 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI = 3.6447 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI = 1392 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI = 3.6729 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bilgi İçin

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.36366 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 55.7566 TÜRK LİRASI

