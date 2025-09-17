TCMB Döviz Kurları (15:30) — Güncel Alış/Satış Rakamları

TCMB İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge döviz ve çapraz kurları listesi.

Yayın Tarihi: 17.09.2025 15:59
Güncelleme Tarihi: 17.09.2025 15:59
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Güncel Alış/Satış Rakamları

TCMB Döviz Kurları

Saat 15.30'da Belirlenen Gösterge Kurlar

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:

Birim / Döviz Cinsi / Döviz Alış / Döviz Satış / Efektif Alış / Efektif Satış

1 ABD DOLARI 41.2161 41.2904 41.1873 41.3523

1 AVUSTRALYA DOLARI 27.4357 27.6146 27.3095 27.7803

1 DANİMARKA KRONU 6.5299 6.5620 6.5253 6.5771

1 EURO 48.8181 48.9060 48.7839 48.9794

1 İNGİLİZ STERLİNİ 56.1327 56.4254 56.0934 56.5100

1 İSVİÇRE FRANGI 52.2534 52.5889 52.1750 52.6677

1 İSVEÇ KRONU 4.4372 4.4831 4.4341 4.4934

1 KANADA DOLARI 29.9229 30.0578 29.8122 30.1721

1 KUVEYT DİNARI 134.3788 136.1371 132.3631 138.1792

1 NORVEÇ KRONU 4.1919 4.2201 4.1890 4.2298

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.9866 11.0064 10.9042 11.0889

100 JAPON YENİ 28.0800 28.2660 27.9761 28.3734

1 BULGAR LEVASI 24.8203 25.1450

1 RUMEN LEYİ 9.5831 9.7085

1 RUS RUBLESİ 0.49423 0.50070

1 ÇİN YUANI 5.7675 5.8430

1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.14442 0.14631

1 KATAR RİYALİ 11.2439 11.3910

1 GÜNEY KORE WONU 0.02972 0.03011

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 24.1089 24.4243

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.1583 11.3043

Çapraz Kurlar

Birim / Döviz Cinsi / Çapraz Kur / Döviz Cinsi

1 ABD DOLARI — 1.4987 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI — 6.3021 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI — 0.7870 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI — 9.2493 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI — 146.43 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI — 1.3756 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI — 9.8081 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI — 3.7515 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO — 1.1844 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ — 1.3642 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI — 3.2787 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI — 1.6513 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI — 4.2768 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI — 82.93 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI — 7.1062 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI — 283.79 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI — 3.6451 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI — 1379 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI — 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI — 3.6731 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.37775 ABD DOLARI — 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 56.8367 TÜRK LİRASI

İLGİLİ HABERLER

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TCMB Döviz Kurları (15:30) — Güncel Alış/Satış Rakamları
2
TCMB: Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları — Güncel Liste
3
Bayraktar: Türkiye-Çin Enerji İşbirliği — Trakya, Offshore Rüzgar ve Batarya
4
TEKNOFEST'te Akıllı Tarım Gençlerle Tanışıyor
5
Osmaniye'de Tescilli Yer Fıstığı Hasadı Başladı — 127 Bin Dekarda Rekolte Beklentisi
6
Bodrum'da 50,5 Metrelik 'Oğuz Khan' Yelkenli Yat Denize İndirildi
7
İngiltere'de Yıllık Enflasyon Ağustosta %3,8'de Sabit Kaldı

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)

SGK'ya 64 Yeni İlaç Eklendi: 51'i Yerli — KOAH ve Diyabet Tedavilerinde Ücretsiz Erişim

Kırklareli'ne 22.5 Milyon Liralık Don Desteği: 220 Çiftçiye Ödemeler Başlıyor

330 Bin Emniyet Mensubuna 2025'te Rekor Promosyon: 270.000 TL Talebi

Garanti BBVA S.M.A.R.T.: 'Hangi Kartı Kullansam?' Sorununu Bitiriyor

Peşin Fiyatına Faizsiz Taksit: Sahibinden.com Yepy ve Yatsan'dan Eylül Kampanyası

TÜBİTAK 318 Aday Araştırmacı Alımı — Son Başvuru 6 Ekim 2025

Çukurova ve Seyhan'da Kelepir Konut İhalesi: Kurttepe 3+1 ve Mürseloğlu Arsa