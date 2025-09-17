TCMB Döviz Kurları (15:30) — Güncel Alış/Satış Rakamları

TCMB Döviz Kurları
Saat 15.30'da Belirlenen Gösterge Kurlar
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları şöyle:
Birim / Döviz Cinsi / Döviz Alış / Döviz Satış / Efektif Alış / Efektif Satış
1 ABD DOLARI 41.2161 41.2904 41.1873 41.3523
1 AVUSTRALYA DOLARI 27.4357 27.6146 27.3095 27.7803
1 DANİMARKA KRONU 6.5299 6.5620 6.5253 6.5771
1 EURO 48.8181 48.9060 48.7839 48.9794
1 İNGİLİZ STERLİNİ 56.1327 56.4254 56.0934 56.5100
1 İSVİÇRE FRANGI 52.2534 52.5889 52.1750 52.6677
1 İSVEÇ KRONU 4.4372 4.4831 4.4341 4.4934
1 KANADA DOLARI 29.9229 30.0578 29.8122 30.1721
1 KUVEYT DİNARI 134.3788 136.1371 132.3631 138.1792
1 NORVEÇ KRONU 4.1919 4.2201 4.1890 4.2298
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ 10.9866 11.0064 10.9042 11.0889
100 JAPON YENİ 28.0800 28.2660 27.9761 28.3734
1 BULGAR LEVASI 24.8203 25.1450
1 RUMEN LEYİ 9.5831 9.7085
1 RUS RUBLESİ 0.49423 0.50070
1 ÇİN YUANI 5.7675 5.8430
1 PAKİSTAN RUPİSİ 0.14442 0.14631
1 KATAR RİYALİ 11.2439 11.3910
1 GÜNEY KORE WONU 0.02972 0.03011
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI 24.1089 24.4243
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ 11.1583 11.3043
Çapraz Kurlar
Birim / Döviz Cinsi / Çapraz Kur / Döviz Cinsi
1 ABD DOLARI — 1.4987 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI — 6.3021 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI — 0.7870 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI — 9.2493 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI — 146.43 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI — 1.3756 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI — 9.8081 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI — 3.7515 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO — 1.1844 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ — 1.3642 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI — 3.2787 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI — 1.6513 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI — 4.2768 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI — 82.93 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI — 7.1062 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI — 283.79 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI — 3.6451 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI — 1379 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI — 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI — 3.6731 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
BİLGİ İÇİN 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 1.37775 ABD DOLARI — 1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) 56.8367 TÜRK LİRASI