TCMB Döviz Kurları (15:30) — Güncel Kurlar ve Çapraz Kurlar

TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz kurları ve çapraz kurlar yayımlandı; USD, EUR, GBP ve diğer kurlar listelendi.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 15:44
TCMB İdare Merkezi - Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)

Göstergelik Kurlar

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 40.9441 / Döviz Satış: 41.0178 / Efektif Alış: 40.9154 / Efektif Satış: 41.0794

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.6794 / Döviz Satış: 26.8534 / Efektif Alış: 26.5567 / Efektif Satış: 27.0145

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.3916 / Döviz Satış: 6.4230 / Efektif Alış: 6.3871 / Efektif Satış: 6.4378

1 EURO — Döviz Alış: 47.7841 / Döviz Satış: 47.8702 / Efektif Alış: 47.7507 / Efektif Satış: 47.9420

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.0681 / Döviz Satış: 55.3552 / Efektif Alış: 55.0295 / Efektif Satış: 55.5438

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.9582 / Döviz Satış: 51.2854 / Efektif Alış: 50.8818 / Efektif Satış: 51.3624

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.3024 / Döviz Satış: 4.3470 / Efektif Alış: 4.2994 / Efektif Satış: 4.3570

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.7391 / Döviz Satış: 29.8732 / Efektif Alış: 29.6290 / Efektif Satış: 29.9867

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 133.2320 / Döviz Satış: 134.9753 / Efektif Alış: 131.2335 / Efektif Satış: 137.0000

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.0578 / Döviz Satış: 4.0851 / Efektif Alış: 4.0550 / Efektif Satış: 4.0945

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.9120 / Döviz Satış: 10.9317 / Efektif Alış: 10.8302 / Efektif Satış: 11.0137

1 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.7653 / Döviz Satış: 27.9491 / Efektif Alış: 27.6625 / Efektif Satış: 28.0553

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.2940 / Döviz Satış: 24.6119

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3670 / Döviz Satış: 9.4895

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.5067 / Döviz Satış: 0.5133

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.7083 / Döviz Satış: 5.7830

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.1435 / Döviz Satış: 0.1453

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.1688 / Döviz Satış: 11.3149

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02926 / Döviz Satış: 0.02965

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 23.9498 / Döviz Satış: 24.2631

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.0847 / Döviz Satış: 11.2297

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI = 1.5311 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI = 6.3960 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI = 0.8016 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI = 9.4760 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 147.11 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI = 1.3749 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI = 10.07 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI = 3.7522 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO = 1.1671 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ = 1.3473 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI = 3.2723 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI = 1.6759 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI = 4.3466 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI = 80.35 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI = 7.1325 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI = 283.72 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI = 3.6454 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI = 139 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI = 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI = 3.6731 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Bilgi İçin

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 1.36888 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) = 56.0981 TÜRK LİRASI

