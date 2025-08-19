TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Gösterge Kurlar

DOLAR
TCMB İdare Merkezi'nin saat 15.30'da belirlediği gösterge döviz ve çapraz kurlarının tam listesi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:44
TCMB İdare Merkezi Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır.

Gösterge Döviz Kurları

1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 40.8120 | Döviz Satış: 40.8855 | Efektif Alış: 40.7834 | Efektif Satış: 40.9468

1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.4206 | Döviz Satış: 26.5929 | Efektif Alış: 26.2991 | Efektif Satış: 26.7524

1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.3768 | Döviz Satış: 6.4081 | Efektif Alış: 6.3723 | Efektif Satış: 6.4228

1 EURO — Döviz Alış: 47.6745 | Döviz Satış: 47.7604 | Efektif Alış: 47.6411 | Efektif Satış: 47.8320

1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.0815 | Döviz Satış: 55.3687 | Efektif Alış: 55.0430 | Efektif Satış: 55.4517

1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.5374 | Döviz Satış: 50.8619 | Efektif Alış: 50.4616 | Efektif Satış: 50.9382

1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.2615 | Döviz Satış: 4.3056 | Efektif Alış: 4.2585 | Efektif Satış: 4.3155

1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.5054 | Döviz Satış: 29.6385 | Efektif Alış: 29.3963 | Efektif Satış: 29.7511

1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 132.7884 | Döviz Satış: 134.5259 | Efektif Alış: 130.7965 | Efektif Satış: 136.5438

1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 3.9928 | Döviz Satış: 4.0196 | Efektif Alış: 3.9900 | Efektif Satış: 4.0288

1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.8757 | Döviz Satış: 10.8952 | Efektif Alış: 10.7941 | Efektif Satış: 10.9770

100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.5659 | Döviz Satış: 27.7485 | Efektif Alış: 27.4639 | Efektif Satış: 27.8539

1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.2393 | Döviz Satış: 24.5565

1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3732 | Döviz Satış: 9.4959

1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.50533 | Döviz Satış: 0.51194

1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.6519 | Döviz Satış: 5.7259

1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14302 | Döviz Satış: 0.14490

1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.1353 | Döviz Satış: 11.2810

1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02921 | Döviz Satış: 0.02959

1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 23.8725 | Döviz Satış: 24.1849

1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.0491 | Döviz Satış: 11.1936

Çapraz Kurlar

1 ABD DOLARI — 1.5411 AVUSTRALYA DOLARI

1 ABD DOLARI — 6.3902 DANİMARKA KRONU

1 ABD DOLARI — 0.8057 İSVİÇRE FRANGI

1 ABD DOLARI — 9.5362 İSVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI — 147.70 JAPON YENİ

1 ABD DOLARI — 1.3813 KANADA DOLARI

1 ABD DOLARI — 10.20 NORVEÇ KRONU

1 ABD DOLARI — 3.7526 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ

1 EURO — 1.1682 ABD DOLARI

1 İNGİLİZ STERLİNİ — 1.3519 ABD DOLARI

1 KUVEYT DİNARI — 3.2720 ABD DOLARI

1 ABD DOLARI — 1.6743 BULGAR LEVASI

1 ABD DOLARI — 4.3297 RUMEN LEYİ

1 ABD DOLARI — 80.31 RUS RUBLESİ

1 ABD DOLARI — 7.1804 ÇİN YUANI

1 ABD DOLARI — 283.75 PAKİSTAN RUPİSİ

1 ABD DOLARI — 3.6446 KATAR RİYALİ

1 ABD DOLARI — 1389 GÜNEY KORE WONU

1 ABD DOLARI — 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI

1 ABD DOLARI — 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ

Özel Çekme Hakkı (SDR)

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — 1.36828 ABD DOLARI

1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — 55.8925 TÜRK LİRASI

