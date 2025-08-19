TCMB Döviz Kurları (Saat 15.30) — Gösterge Kurlar

TCMB İdare Merkezi Gösterge Döviz Kurları (Saat 15.30)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) İdare Merkezi tarafından saat 15.30'da belirlenen gösterge niteliğindeki döviz kurları aşağıda yer almaktadır.
Gösterge Döviz Kurları
1 ABD DOLARI — Döviz Alış: 40.8120 | Döviz Satış: 40.8855 | Efektif Alış: 40.7834 | Efektif Satış: 40.9468
1 AVUSTRALYA DOLARI — Döviz Alış: 26.4206 | Döviz Satış: 26.5929 | Efektif Alış: 26.2991 | Efektif Satış: 26.7524
1 DANİMARKA KRONU — Döviz Alış: 6.3768 | Döviz Satış: 6.4081 | Efektif Alış: 6.3723 | Efektif Satış: 6.4228
1 EURO — Döviz Alış: 47.6745 | Döviz Satış: 47.7604 | Efektif Alış: 47.6411 | Efektif Satış: 47.8320
1 İNGİLİZ STERLİNİ — Döviz Alış: 55.0815 | Döviz Satış: 55.3687 | Efektif Alış: 55.0430 | Efektif Satış: 55.4517
1 İSVİÇRE FRANGI — Döviz Alış: 50.5374 | Döviz Satış: 50.8619 | Efektif Alış: 50.4616 | Efektif Satış: 50.9382
1 İSVEÇ KRONU — Döviz Alış: 4.2615 | Döviz Satış: 4.3056 | Efektif Alış: 4.2585 | Efektif Satış: 4.3155
1 KANADA DOLARI — Döviz Alış: 29.5054 | Döviz Satış: 29.6385 | Efektif Alış: 29.3963 | Efektif Satış: 29.7511
1 KUVEYT DİNARI — Döviz Alış: 132.7884 | Döviz Satış: 134.5259 | Efektif Alış: 130.7965 | Efektif Satış: 136.5438
1 NORVEÇ KRONU — Döviz Alış: 3.9928 | Döviz Satış: 4.0196 | Efektif Alış: 3.9900 | Efektif Satış: 4.0288
1 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ — Döviz Alış: 10.8757 | Döviz Satış: 10.8952 | Efektif Alış: 10.7941 | Efektif Satış: 10.9770
100 JAPON YENİ — Döviz Alış: 27.5659 | Döviz Satış: 27.7485 | Efektif Alış: 27.4639 | Efektif Satış: 27.8539
1 BULGAR LEVASI — Döviz Alış: 24.2393 | Döviz Satış: 24.5565
1 RUMEN LEYİ — Döviz Alış: 9.3732 | Döviz Satış: 9.4959
1 RUS RUBLESİ — Döviz Alış: 0.50533 | Döviz Satış: 0.51194
1 ÇİN YUANI — Döviz Alış: 5.6519 | Döviz Satış: 5.7259
1 PAKİSTAN RUPİSİ — Döviz Alış: 0.14302 | Döviz Satış: 0.14490
1 KATAR RİYALİ — Döviz Alış: 11.1353 | Döviz Satış: 11.2810
1 GÜNEY KORE WONU — Döviz Alış: 0.02921 | Döviz Satış: 0.02959
1 AZERBAYCAN YENİ MANATI — Döviz Alış: 23.8725 | Döviz Satış: 24.1849
1 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ — Döviz Alış: 11.0491 | Döviz Satış: 11.1936
Çapraz Kurlar
1 ABD DOLARI — 1.5411 AVUSTRALYA DOLARI
1 ABD DOLARI — 6.3902 DANİMARKA KRONU
1 ABD DOLARI — 0.8057 İSVİÇRE FRANGI
1 ABD DOLARI — 9.5362 İSVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI — 147.70 JAPON YENİ
1 ABD DOLARI — 1.3813 KANADA DOLARI
1 ABD DOLARI — 10.20 NORVEÇ KRONU
1 ABD DOLARI — 3.7526 SUUDİ ARABİSTAN RİYALİ
1 EURO — 1.1682 ABD DOLARI
1 İNGİLİZ STERLİNİ — 1.3519 ABD DOLARI
1 KUVEYT DİNARI — 3.2720 ABD DOLARI
1 ABD DOLARI — 1.6743 BULGAR LEVASI
1 ABD DOLARI — 4.3297 RUMEN LEYİ
1 ABD DOLARI — 80.31 RUS RUBLESİ
1 ABD DOLARI — 7.1804 ÇİN YUANI
1 ABD DOLARI — 283.75 PAKİSTAN RUPİSİ
1 ABD DOLARI — 3.6446 KATAR RİYALİ
1 ABD DOLARI — 1389 GÜNEY KORE WONU
1 ABD DOLARI — 1.7000 AZERBAYCAN YENİ MANATI
1 ABD DOLARI — 3.6730 BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ DİRHEMİ
Özel Çekme Hakkı (SDR)
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — 1.36828 ABD DOLARI
1 ÖZEL ÇEKME HAKKI (SDR) — 55.8925 TÜRK LİRASI