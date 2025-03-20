TCMB, Döviz Piyasasında Dengeyi Sağlamak İçin TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine Başladı

TCMB, döviz piyasasında kurlardaki oynaklıkları engellemek için TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:37
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:37
TCMB, Döviz Piyasasında Dengeyi Sağlamak İçin TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine Başladı

TCMB, Döviz Piyasasında Yenilikçi Adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı çalışmasını sağlamak, kurlardaki aşırı oynaklıkların önüne geçmek ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla yeni bir uygulamaya başladı. Bu kapsamda, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri devreye alındı.

Döviz Piyasasında İstikrar Arayışı

TCMB, finansal istikrarı korumayı hedefleyerek döviz piyasasındaki dengesizlikleri azaltmayı amaçlıyor. Uzmanlar, bu yeni uygulamanın döviz kurlarındaki dalgalanmaları minimize ederek piyasa oyuncuları için daha öngörülebilir bir ortam yaratacağını belirtiyor.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, bu adımın piyasalardaki likidite sorunlarını gidermeye de yardımcı olacağı vurgulanarak, ekonomik istikrarın güçlendirilmesi hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küresel Ekonomide Yavaşlama Belirtileri: Ticaret Savaşları Etkisini Gösteriyor
2
Arzum Elektrikli Ev Aletleri'ne Rekabet Soruşturması Açıldı
3
İHKİB Başkan Yardımcısı Paşahan: ABD'ye Hazır Giyim İhracatı 10 Kat Artabilir
4
Orman Zararlılarıyla Mücadelede 856 Bin Terminator Böcek Görevde
5
BDDK'dan Kalkınma ve Yatırım Bankalarına Kredi Sınırlaması
6
Türkiye'nin Romanya'ya İhracatı Rekor Kırdı: Ocak-Şubat Döneminde 1,1 Milyar Dolar!
7
Şubat Ayında Kartlı Ödemeler 1,52 Trilyon Liraya Ulaştı

Manisa’da 21 Mart’ta Mesir Macunu ve Nevruz Kutlaması Coşkusu!

Manisa'dan Öğrencilere Burs Müjdesi: Mart Ödemeleri Hesaplara Aktarıldı!

Bursa'da TOKİ'den Uygun Fiyatlı Konut Fırsatı!

Konya'da Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Destekli Nohut Tohumu Dağıtımı Başladı

Eskişehir'de Toplu Taşımaya Zam! 900 Bin Kişiyi Etkileyecek

Asgari Ücret ve Emekli Maaşlarına 23 Mart Düzenlemesi Bekleniyor

Akbank'tan KOBİ'lere Ramazan Kredisi: 3 Ay Ödemesiz Fırsat!

Didim Belediyesi'nden Tarihi Zam: Aylık Ücret 38.023 TL!

Gençlere Büyük Destek: Tarımda Yeni Fırsatlar

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!