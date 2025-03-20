TCMB, Döviz Piyasasında Dengeyi Sağlamak İçin TL Uzlaşmalı Vadeli Döviz Satım İşlemlerine Başladı

TCMB, Döviz Piyasasında Yenilikçi Adım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), döviz piyasasının sağlıklı çalışmasını sağlamak, kurlardaki aşırı oynaklıkların önüne geçmek ve döviz likiditesini dengelemek amacıyla yeni bir uygulamaya başladı. Bu kapsamda, TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri devreye alındı.

Döviz Piyasasında İstikrar Arayışı

TCMB, finansal istikrarı korumayı hedefleyerek döviz piyasasındaki dengesizlikleri azaltmayı amaçlıyor. Uzmanlar, bu yeni uygulamanın döviz kurlarındaki dalgalanmaları minimize ederek piyasa oyuncuları için daha öngörülebilir bir ortam yaratacağını belirtiyor.

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, bu adımın piyasalardaki likidite sorunlarını gidermeye de yardımcı olacağı vurgulanarak, ekonomik istikrarın güçlendirilmesi hedefleniyor.