TCMB, Ek TL Depo Alım İhalesine Rekor Teklif Aldı

TCMB'nin Ek TL Depo Alım İhalesi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ek TL depo alım ihalesi kapsamında önemli bir gelişme yaşadı. Bugün gerçekleştirilen ihalede toplam teklif tutarı 88 milyar 589 milyon lira olarak belirlendi.

İhale Detayları

Bu ihale için belirlenen minimum faiz oranı %49,99, maksimum faiz oranı ise %50 olarak ilan edildi. Düzenlenen ihalede ortalama faiz oranı da %50 olarak kaydedildi.

TCMB, toplamda 180 milyar liralık bir TL depo alım ihalesi gerçekleştirdi ve gelen tekliflerle piyasa dinamiklerini yakından takip ettiğini bir kez daha göstermiş oldu.